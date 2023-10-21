Сильные дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды в Беларуси на конец октября

По предварительным прогнозам синоптиков, завершится месяц умеренно теплой для этого периода погодой, рассказали в программе « Плюс-минус ». Начнется неделя преимущественно солнечно. Средняя температура воздуха по стране составит +11 °C. Начиная с четверга, 26 октября, по большей части страны пройдут сильные дожди, при этом температурный режим кардинально не изменится, ожидается незначительный спад на 2-3 °C.

К по-настоящему ненастной погоде следует быть готовыми 27 октября, в этот день выпадет максимальное количество осадков, а порывы ветра достигнут опасной отметки. Температура воздуха ночью на протяжении всей недели не будет опускаться ниже 4 °C. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы.

В Москве +3°C, в Афинах +27°C. О погоде в Европе на неделю с 16 по 22 октября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.