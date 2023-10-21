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Сильные дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды в Беларуси на конец октября

21 октября 2023 15:05
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По предварительным прогнозам синоптиков, завершится месяц умеренно теплой для этого периода погодой, рассказали в программе «Плюс-минус». Начнется неделя преимущественно солнечно. Средняя температура воздуха по стране составит +11 °C. Начиная с четверга, 26 октября, по большей части страны пройдут сильные дожди, при этом температурный режим кардинально не изменится, ожидается незначительный спад на 2-3 °C.

Сильные дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды в Беларуси на конец октября-1

К по-настоящему ненастной погоде следует быть готовыми 27 октября, в этот день выпадет максимальное количество осадков, а порывы ветра достигнут опасной отметки. Температура воздуха ночью на протяжении всей недели не будет опускаться ниже 4 °C. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы.

В Москве +3°C, в Афинах +27°C. О погоде в Европе на неделю с 16 по 22 октября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам. 

Сильные дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды в Беларуси на конец октября-4

Сильные дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды в Беларуси на конец октября-6

Сильные дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды в Беларуси на конец октября-8

Сильные дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды в Беларуси на конец октября-10

Сильные дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды в Беларуси на конец октября-12

Сильные дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды в Беларуси на конец октября-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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