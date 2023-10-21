Лучшим солдатам и офицерам сил спецопераций вручили «Мерч Первого»

Новости Беларуси. В Минске слова благодарности за воспитание настоящих защитников отечества прозвучали в адрес родителей, чьи сыновья с успехом прошли срочную воинскую службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Зал славы музея истории Великой Отечественной войны пригласили лучших солдат и офицеров из воинских частей сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Им как настоящим мужчинам теперь нужно ставить перед собой новые цели и не останавливаться на достигнутом.

Вячеслав Бабицкий, военнослужащий сил специальных операций:

Я очень счастлив и горд, что служил именно здесь, в этом месте. И советую всем призывникам, кто будет призываться в дальнейшем, идите в силы специальных операций. Это лучшее, что может быть. И «понюхаете» небо.

Военнослужащим, добившимся лучших результатов в служебной деятельности, вручили грамоты и футболки из коллекции «Мерч Первого».