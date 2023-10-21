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Берёзовский центр ремёсел – мастхэв для туристов! Идея для вашего выходного

21 октября 2023 12:10
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Палитра народного искусства! Березовский районный центр ремесел – мастхэв для туристов. Во-первых, здание богато историей – это бывшая казарма XIX века. Во-вторых, это настоящий ларец подарков и сувениров. В-третьих, уникальная школа мастеров, которые готовы преподать уроки и вам. Выходной в стиле арт добавит в жизнь красок.

Берёзовский центр ремёсел – мастхэв для туристов! Идея для вашего выходного-1

Наталья Ковалевич, директор Березовского районного центра ремесел:
Мастер, который живет в Березе и преподает в школе искусств, работает с кожей. Вот такие шикарные панно, на которые уходит очень много времени, терпения и кожи специальной. Работа тяжелая, с молотком.

Берёзовский центр ремёсел – мастхэв для туристов! Идея для вашего выходного-4

От интерьерных панно до изысканных украшений и авторской посуды. Оригинальный хендмейд ценят белорусы и иностранцы. Западное Полесье, край озер, болот и Здитовской пущи. Все это нашло отражение в самобытной культуре. Так, слава о дубовых бочках из деревни Пешки гремела в Европе. Их заказывали для королевских подвалов. Ткачество, керамика, живопись. Здесь есть все, но со своими изюминками.

Берёзовский центр ремёсел – мастхэв для туристов! Идея для вашего выходного-7

Наталья Ковалевич:
У нас лен немножечко с коричневым оттенком благодаря тому, что болото, но не везде, в западной части Березовского района лен белый, хрустящий, он отбеливается хорошо, потому что там песчаная почва. Есть деревня Лесковичи, она славилась тем, что там занимались валянием шерсти. Это не забываем.

Берёзовский центр ремёсел – мастхэв для туристов! Идея для вашего выходного-10

Высший пилотаж! Щеповая птица – символ Березовского района. Испокон веков она была сакральной вещью для семьи. Птичку вешали над люлькой, чтобы отвести дурной глаз от малышей. Кроме того, осина – известный оберег у славян. Искусное мастерство поражает. Но дано не всем. Мастера проверили. В плохом настроении не будет полета. Рождаются пернатые у единиц.

Берёзовский центр ремёсел – мастхэв для туристов! Идея для вашего выходного-13

Деревянные игрушки – это достаточно уникально, далеко не все делают, а тем более тема такая экологичная, хорошая. Это тоже у вас издавна?
Есть игрушки, которые нам показал мастер, это Левкович Александр Александрович. Он инженер, учился даже в питерском университете кинематографии. Все традиционные игрушки народные двигаются. Красиво девочка ходит, аккуратно.

Лозы на Полесье всегда хватало. Делали рыболовные снасти, корзинки, конфетницы. В деревне Минки наловчились плести лукошки из осиновых лент. Творили всей семьей. Мужчины строгали, дети украшали. Разрезали бульбачку, делали на ней узор и макали в краску. Так и расцветали васильки.

Берёзовский центр ремёсел – мастхэв для туристов! Идея для вашего выходного-16

Роспись по стеклу внесли в список нематериальных культурных ценностей Республики Беларусь. Работы эти выполнены мастером Зданевич Татьяной Николаевной. Стекло рисуется, заполняется, делается контур, зарисовывается. А вот это блестящее – это подложка.
Фольга?
Да. Мы нашли коллекцию икон, полный иконостас старой Здитовской церкви. Подложка из бумаги разного оттенка.

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Берёзовский центр ремёсел – мастхэв для туристов! Идея для вашего выходного-19

Наталья Ковалевич:
Еще очень интересная и традиционная техника плетения – это шияны. Вот такие разные короба, современные шкатулки выполнены в технике шитья пучков соломы, лозой или дубовой лентой. И то и другое расщепляется и специальной иголкой сшивается. Такой красивый, завораживающий круг получается. Раньше в таких шиянах хранили зерно, а теперь такие современные...

Берёзовский центр ремёсел – мастхэв для туристов! Идея для вашего выходного-22

Приятным бонусом станет этноэкскурсия, где вам расскажут про особенности национального костюма и приоткроют завесу традиций.

# Народное творчество # общество # Наталья Ковалевич # Анастасия Макеева # Фотофакт

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