Берёзовский центр ремёсел – мастхэв для туристов! Идея для вашего выходного

Палитра народного искусства! Березовский районный центр ремесел – мастхэв для туристов. Во-первых, здание богато историей – это бывшая казарма XIX века. Во-вторых, это настоящий ларец подарков и сувениров. В-третьих, уникальная школа мастеров, которые готовы преподать уроки и вам. Выходной в стиле арт добавит в жизнь красок.

Наталья Ковалевич, директор Березовского районного центра ремесел:

Мастер, который живет в Березе и преподает в школе искусств, работает с кожей. Вот такие шикарные панно, на которые уходит очень много времени, терпения и кожи специальной. Работа тяжелая, с молотком.

От интерьерных панно до изысканных украшений и авторской посуды. Оригинальный хендмейд ценят белорусы и иностранцы. Западное Полесье, край озер, болот и Здитовской пущи. Все это нашло отражение в самобытной культуре. Так, слава о дубовых бочках из деревни Пешки гремела в Европе. Их заказывали для королевских подвалов. Ткачество, керамика, живопись. Здесь есть все, но со своими изюминками.

Наталья Ковалевич:

У нас лен немножечко с коричневым оттенком благодаря тому, что болото, но не везде, в западной части Березовского района лен белый, хрустящий, он отбеливается хорошо, потому что там песчаная почва. Есть деревня Лесковичи, она славилась тем, что там занимались валянием шерсти. Это не забываем.

Высший пилотаж! Щеповая птица – символ Березовского района. Испокон веков она была сакральной вещью для семьи. Птичку вешали над люлькой, чтобы отвести дурной глаз от малышей. Кроме того, осина – известный оберег у славян. Искусное мастерство поражает. Но дано не всем. Мастера проверили. В плохом настроении не будет полета. Рождаются пернатые у единиц.

– Деревянные игрушки – это достаточно уникально, далеко не все делают, а тем более тема такая экологичная, хорошая. Это тоже у вас издавна?

– Есть игрушки, которые нам показал мастер, это Левкович Александр Александрович. Он инженер, учился даже в питерском университете кинематографии. Все традиционные игрушки народные двигаются. Красиво девочка ходит, аккуратно. Лозы на Полесье всегда хватало. Делали рыболовные снасти, корзинки, конфетницы. В деревне Минки наловчились плести лукошки из осиновых лент. Творили всей семьей. Мужчины строгали, дети украшали. Разрезали бульбачку, делали на ней узор и макали в краску. Так и расцветали васильки.

– Роспись по стеклу внесли в список нематериальных культурных ценностей Республики Беларусь. Работы эти выполнены мастером Зданевич Татьяной Николаевной. Стекло рисуется, заполняется, делается контур, зарисовывается. А вот это блестящее – это подложка.

– Фольга?

– Да. Мы нашли коллекцию икон, полный иконостас старой Здитовской церкви. Подложка из бумаги разного оттенка. Белорусское золото! Соломка – наша визитка. Местной кудеснице, народному мастеру Наталье Леонидовне Ярмоцик удается сотворить чудо. Она красит соломку при помощи гвоздей и крапивы и, как ювелир, создает авторские броши и украшения. Красота по-белорусски...

Наталья Ковалевич:

Еще очень интересная и традиционная техника плетения – это шияны. Вот такие разные короба, современные шкатулки выполнены в технике шитья пучков соломы, лозой или дубовой лентой. И то и другое расщепляется и специальной иголкой сшивается. Такой красивый, завораживающий круг получается. Раньше в таких шиянах хранили зерно, а теперь такие современные...