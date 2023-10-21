В Москве +3°C, в Афинах +27°C. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 октября
К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +16 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Вене малооблачно и без осадков, там воздух прогреется до +18 °C. В Риме дождливо и до +21 °C. Ясно и до +17 °C в Мадриде.
В столице Болгарии +24 °C, жителей Софии ожидает ясная малооблачная погода. В Анкаре тем временем будет отмечена ясная погода с переменной облачностью и +24 °C. До +27 °C в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге воздух прогреется всего до +8 °C. Жителей Вильнюса ожидает пасмурное погодное настроение и сильный дождь, воздух при этом прогреется до +12 °C. +13 °C в Варшаве.
В Киеве до +17 °C, пасмурно, но без осадков. В Москве до +3 °C, столицу также накроют сильные дожди, погода при этом будет пасмурная.
Сильные дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды в Беларуси на конец октября.