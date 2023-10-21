В Москве +3°C, в Афинах +27°C. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 октября

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +16 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене малооблачно и без осадков, там воздух прогреется до +18 °C. В Риме дождливо и до +21 °C. Ясно и до +17 °C в Мадриде.