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В Москве +3°C, в Афинах +27°C. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 октября

21 октября 2023 15:05
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К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +16 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене малооблачно и без осадков, там воздух прогреется до +18 °C. В Риме дождливо и до +21 °C. Ясно и до +17 °C в Мадриде.

В Москве +3°C, в Афинах +27°C. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 октября-1

В столице Болгарии +24 °C, жителей Софии ожидает ясная малооблачная погода. В Анкаре тем временем будет отмечена ясная погода с переменной облачностью и +24 °C. До +27 °C в Афинах.

В Москве +3°C, в Афинах +27°C. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 октября-4

Перенесемся в Прибалтику. В Риге воздух прогреется всего до +8 °C. Жителей Вильнюса ожидает пасмурное погодное настроение и сильный дождь, воздух при этом прогреется до +12 °C. +13 °C в Варшаве.

В Москве +3°C, в Афинах +27°C. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 октября-7

В Киеве до +17 °C, пасмурно, но без осадков. В Москве до +3 °C, столицу также накроют сильные дожди, погода при этом будет пасмурная.

Сильные дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды в Беларуси на конец октября.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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