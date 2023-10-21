Безграничные возможности. Каков спортивный потенциал Минска – анонс «Большого города»
Новости Беларуси. Новые детские центры и школы, объекты по международным стандартам. Возможности для развития спорта в Минске постоянно расширяются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С появлением Национального футбольного стадиона и бассейна столица Беларуси обеспечит безграничный потенциал для новых побед.
О том, кто они – будущие звезды, которые покорят спортивный олимп, и где искать возможности для успешных стартов? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в воскресенье, 22 октября, в нашем эфире. Не пропустите – в 10:00!
А вы знали? Почти 600 тысяч минчан регулярно тренируются. Спорт доступен с 5 лет и не заканчивается после пенсии.
Для наших детей сегодня, наверное, более тысячи объединений спортивных. Есть все возможности, которые мы можем детям оказать бесплатно.
Спортивное будущее нашей страны: как выбрать правильное направление для больших побед?
Шахматы, шашки, таэквандо, каратэ, баскетбол, волейбол – и все это делать в одном месте.
Почему так важно попробовать себя во многих дисциплинах, чтобы прийти к заветным медалям?
Верить в себя, заниматься и знать, что у тебя все получится.
Национальный стадион и международный бассейн. Окунаемся с головой в безграничные возможности.
Это будет база, плюс еще и в подготовке наших сборных и национальных команд.
И что нам стоит покорить спортивный олимп с таким-то скалодромом?
Точно такая же, как на «Динамо», такая же она будет и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх.
Ток-шоу «Большой город». Студия, которая открыта для жарких баталий не только в дискуссии, но и в настоящем спарринге. В воскресенье в 10:00.