Новости Беларуси. Новые детские центры и школы, объекты по международным стандартам. Возможности для развития спорта в Минске постоянно расширяются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С появлением Национального футбольного стадиона и бассейна столица Беларуси обеспечит безграничный потенциал для новых побед.

О том, кто они – будущие звезды, которые покорят спортивный олимп, и где искать возможности для успешных стартов? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в воскресенье, 22 октября, в нашем эфире. Не пропустите – в 10:00!

А вы знали? Почти 600 тысяч минчан регулярно тренируются. Спорт доступен с 5 лет и не заканчивается после пенсии.