«Будут меняться программы по ряду предметов». Председатель комитета по образованию Мингорисполкома о вступительной кампании 2022 года

30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Илона Волынец, СТВ: Но не все становятся призерами республиканских олимпиад. А что нужно знать о вступительной кампании в этом году всем абитуриентам, мы спросим у председателя комитета по образованию Мингорисполкома. Будут ли какие-то новшества в этом году? Что важно знать?

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Нам поступает очень много вопросов, учитывая принятие новой редакции Кодекса об образовании в Республике Беларусь. Конечно, этот вопрос волнует и родителей, и наших выпускников. Я хочу еще раз всем сказать, что в текущем году вступительная кампания пройдет без изменений, точно так же, как она была в прошлом и позапрошлом годах. Уже какие-то нововведения начнутся со следующего года. С первого сентября вступает ряд положений нового Кодекса в действие, поэтому будут меняться программы по ряду предметов, и уже в следующем учебном году мы начнем потихоньку реализовывать все новшества Кодекса, которые касаются вступительной кампании в ВУЗ. А в этом году все, как обычно. С первого по девятое июня дети сдадут экзамены в школе, десятого будет выпускной вечер в Минске во всех 11-х классах. Уже с 14 июня начнется ЦТ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Все хотят получить заветное высшее образование. Всем ли оно нужно? Что касается рабочих специальностей, на ваш взгляд, в этом году будет хороший набор?