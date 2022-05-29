29 мая – Международный день миротворцев ООН. Как белорусская армия помогает тем, кто в кризисной ситуации?

Их называют стражами мира и безопасности. Международный день миротворцев ООН отмечается 29 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дань уважения военнослужащим, которые несут службу в составе миссий Организации по поддержанию мира, отдают и в Беларуси.

С 2010 года национальный миротворческий контингент принимает участие в миссии Временных сил ООН в Ливане. Миротворцы проходят специальную подготовку, в том числе за рубежом, и готовы в любую минуту прийти на помощь странам, оказавшимся в кризисной ситуации.