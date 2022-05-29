29 мая – Международный день миротворцев ООН. Как белорусская армия помогает тем, кто в кризисной ситуации?
Их называют стражами мира и безопасности. Международный день миротворцев ООН отмечается 29 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дань уважения военнослужащим, которые несут службу в составе миссий Организации по поддержанию мира, отдают и в Беларуси.
С 2010 года национальный миротворческий контингент принимает участие в миссии Временных сил ООН в Ливане. Миротворцы проходят специальную подготовку, в том числе за рубежом, и готовы в любую минуту прийти на помощь странам, оказавшимся в кризисной ситуации.
Основу этих сил в белорусской армии составляет специальная рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. В 2022 году военнослужащие спецподразделения продемонстрировали высокий профессионализм в ответственном деле по поддержанию международного мира и безопасности в Казахстане, тем самым укрепив стабильность в Евразийском регионе.