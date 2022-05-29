Прямой эфир

«Есть все условия для проживания». Матери солдат-срочников посетили места несения службы сыновей на границе

29 мая 2022 08:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мамы солдат одного из батальонов сил специальных операций посетили своих сыновей, которые проходят срочную службу на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть все условия для проживания». Матери солдат-срочников посетили места несения службы сыновей на границе-1

На плечах молодых людей – ответственная миссия. Они привлечены к выполнению задач по усилению государственных рубежей.

«Есть все условия для проживания». Матери солдат-срочников посетили места несения службы сыновей на границе-4

Женщины ознакомились с условиями быта военнослужащих и питанием их сыновей. Довелось и самим попробовать солдатскую кухню – гостей угостили кашей, приготовленной армейскими поварами.

«Есть все условия для проживания». Матери солдат-срочников посетили места несения службы сыновей на границе-7

Елена Альвинская:
Есть все условия для проживания. Есть умывальники, даже душ летний. Есть, где они занимаются, мы обратили внимание, там тренажеры даже стоят. Наша армия всегда готова встать на защиту в случае войны, и чтобы они в будущем стояли за свою Родину, шли в армию, ничего не боялись, чтобы они были мужчинами, вырастали настоящими мужчинами, чтобы в случае чего-либо смогли защитить своих близких и свою страну.

«Есть все условия для проживания». Матери солдат-срочников посетили места несения службы сыновей на границе-10

«Есть все условия для проживания». Матери солдат-срочников посетили места несения службы сыновей на границе-12

Вниманию были представлены места несения службы, а также образцы военной формы одежды, вооружение, военная и специальная техника.

«Есть все условия для проживания». Матери солдат-срочников посетили места несения службы сыновей на границе-15

Читайте также:

Мама военнослужащего: «Каждый родитель действительно гордится тем, что сын служит в армии»

Николай Карпенков: «День свадьбы так не запоминается, как запоминается день принятия воинской присяги»

«Появляется чувство локтя». Как белорусские бойцы проходят психологическую полосу препятствий

# Армия Беларуси # общество # Елена Альвинская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
29 мая – Международный день миротворцев ООН. Как белорусская армия помогает тем, кто в кризисной ситуации?
29 мая 2022 07:46

29 мая – Международный день миротворцев ООН. Как белорусская армия помогает тем, кто в кризисной ситуации?

Где найти необычный подарок ручной работы? Посмотрите на эти изделия в старобелорусских техниках
28 мая 2022 20:46

Где найти необычный подарок ручной работы? Посмотрите на эти изделия в старобелорусских техниках

«Это самый любимый мой обжиг». Мастер рассказал, как создаёт загадочные образы из глины уже более 15 лет
28 мая 2022 20:31

«Это самый любимый мой обжиг». Мастер рассказал, как создаёт загадочные образы из глины уже более 15 лет