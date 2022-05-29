«Есть все условия для проживания». Матери солдат-срочников посетили места несения службы сыновей на границе

Елена Альвинская:

Есть все условия для проживания. Есть умывальники, даже душ летний. Есть, где они занимаются, мы обратили внимание, там тренажеры даже стоят. Наша армия всегда готова встать на защиту в случае войны, и чтобы они в будущем стояли за свою Родину, шли в армию, ничего не боялись, чтобы они были мужчинами, вырастали настоящими мужчинами, чтобы в случае чего-либо смогли защитить своих близких и свою страну.