«Есть все условия для проживания». Матери солдат-срочников посетили места несения службы сыновей на границе

Новости Беларуси. Мамы солдат одного из батальонов сил специальных операций посетили своих сыновей, которые проходят срочную службу на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мамы солдат одного из батальонов сил специальных операций посетили своих сыновей, которые проходят срочную службу на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На плечах молодых людей – ответственная миссия. Они привлечены к выполнению задач по усилению государственных рубежей.
Женщины ознакомились с условиями быта военнослужащих и питанием их сыновей. Довелось и самим попробовать солдатскую кухню – гостей угостили кашей, приготовленной армейскими поварами.
Елена Альвинская:
Есть все условия для проживания. Есть умывальники, даже душ летний. Есть, где они занимаются, мы обратили внимание, там тренажеры даже стоят. Наша армия всегда готова встать на защиту в случае войны, и чтобы они в будущем стояли за свою Родину, шли в армию, ничего не боялись, чтобы они были мужчинами, вырастали настоящими мужчинами, чтобы в случае чего-либо смогли защитить своих близких и свою страну.
Вниманию были представлены места несения службы, а также образцы военной формы одежды, вооружение, военная и специальная техника.