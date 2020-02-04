Советы по конспирации давал экс-замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Подробности сахарного скандала

Новости Беларуси. Фигурантам сахарного дела советы по конспирации давал экс-замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Его задержали. Об этом сообщили в журналистском расследовании АТН, которое вышло в эфире телеканала «Беларусь 1». Борец с коррупцией и бандитизмом в 90-е и 2000-е Владимир Тихиня имел отношение к коррупционной схеме в сахарной отрасли. Он за вознаграждение страховал преступную группу и ее схему. Оперативная съемка подтверждает это. На кадрах с камеры видеонаблюдения одного из столичных ТЦ, показанных в эфире, видно, как представитель российских коммерческих структур Кононенко передает очередную часть денег Владимиру Тихине.

Фото из архива СТВ



По информации начальника отдела следственного управления КГБ Беларуси Константина Бычека, Владимир Тихиня сообщал сведения о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях, консультировал по соблюдению мер конспирации и зачистки следов противоправной деятельности.

Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси:

Он гарантировал им прекращение проводимых органами внутренних дел проверочных мероприятий, за что систематически получал незаконное денежное вознаграждение. Последним поручением для Тихини стала организация недопущения на пост директора концерна «Белгоспищепром» неугодного преступной группе кандидата, при котором данная преступная схема далее не смогла бы существовать.

Скриншот из видео АТН

Экс-замначальника ГУБОПиК МВД был задержан. Арестованы были и другие участники «сахарной мафии»: директора четырех заводов, глава сахарной компании Дмитрий Кириллов, российский коммерсант Кононенко и еще ряд фигурантов масштабом поменьше. Размер взяток фигурантам ежегодного составлял сотни тысяч долларов США. В отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», а в отношении коммерсантов «Дача взятки в крупном размере».





Продолжается расследование уголовного дела. Его фигуранты дают признательные показания и сотрудничают со следствием.