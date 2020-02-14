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Согревали горячим кофе и круассанами. Как в Минске прошла акция: «На работу на велосипеде зимой»

14 февраля 2020 11:56
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Новости Беларуси. Беларусь в очередной раз присоединилась к всемирной акции «На работу на велосипеде зимой».  

Согревали горячим кофе и круассанами. Как в Минске прошла акция: «На работу на велосипеде зимой»-1

А чтобы велолюбители не замерзали, в пяти точках Минска их 14 февраля бесплатно согревали горячим кофе и круассанами. В каждом кафе участников акции встречали волонтеры Минского велосипедного общества. На память они раздавали наклейки, предлагали участие в беспроигрышной лотерее. А кто первым не побоится преодолеть около 50 километров и успеет отметиться в каждой точке – в конце пути получит специальный приз.   

Согревали горячим кофе и круассанами. Как в Минске прошла акция: «На работу на велосипеде зимой»-4

Согревали горячим кофе и круассанами. Как в Минске прошла акция: «На работу на велосипеде зимой»-6

Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества:
Есть предубеждение, что ездить на велосипеде зимой опасно. На самом деле это не так. Надо вести себя более аккуратно, заранее тормозить, более аккуратно поворачивать, не корпусом, а именно поворотом руля. Этого достаточно, чтобы безопасно передвигаться на велосипеде.

Согревали горячим кофе и круассанами. Как в Минске прошла акция: «На работу на велосипеде зимой»-9

Акция «На работу на велосипеде зимой» проводится в мире уже в восьмой раз. Ее цель – показать, что и в холодное время года можно пользоваться экологическим транспортом.  

# Велосипед # общество # Максим Пучинский # Фотофакт

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