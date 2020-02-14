Согревали горячим кофе и круассанами. Как в Минске прошла акция: «На работу на велосипеде зимой»

Новости Беларуси. Беларусь в очередной раз присоединилась к всемирной акции «На работу на велосипеде зимой».

А чтобы велолюбители не замерзали, в пяти точках Минска их 14 февраля бесплатно согревали горячим кофе и круассанами. В каждом кафе участников акции встречали волонтеры Минского велосипедного общества. На память они раздавали наклейки, предлагали участие в беспроигрышной лотерее. А кто первым не побоится преодолеть около 50 километров и успеет отметиться в каждой точке – в конце пути получит специальный приз.

Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества:

Есть предубеждение, что ездить на велосипеде зимой опасно. На самом деле это не так. Надо вести себя более аккуратно, заранее тормозить, более аккуратно поворачивать, не корпусом, а именно поворотом руля. Этого достаточно, чтобы безопасно передвигаться на велосипеде.