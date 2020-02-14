«Главное – защитить человека труда». Профсоюзы планируют защищать права работников IT-сферы

Новости Беларуси. Вопросы изменения законодательства в эпоху цифровой трансформации рынка труда обсуждали представители Федерации профсоюзов, ПВТ и его резидентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

IT-сфера стремительно растет, кардинально меняя рынок труда. В одной из самых мобильных профессий работники зачастую не привязаны к офису и традиционным рабочим графикам, но несмотря на высокие заработки, также нуждаются в защите. Это касается, например, пенсионного обеспечения и оздоровления.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

По всем прогнозам в ближайшие 10 лет на рынке труда произойдут фундаментальные изменения, может быть, те изменения, которые никогда в человеческой истории не происходили. Естественно, к этому надо быть готовым, думать об этом, обсуждать. Это рождает очень много вопросов о занятости людей, о трудовом законодательстве.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы также видим предложения, и об этом говорят многие IT-компании: перейти на 4-дневную рабочую неделю. Это все неплохо и воспринимается позитивно, но насколько будет снижена при этом нагрузка на человека. Или это просто предусматривает, что не важно, когда ты будешь эту работу выполнять, и человек может работать по 12-14 часов. Для того, чтобы защитить человека в этих меняющихся условиях нетипичной занятости, мы с ПВТ будем обсуждать эти все вопросы, чтобы своевременно там, где необходимо, выйти с предложением и своевременно изменить законодательство. Главное – защитить человека труда.