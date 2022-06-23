Щёкин: Россия и Китай практически сломали однополярный мир. Первую скрипку здесь сыграла Беларусь

Новости Беларуси. Глава нашего государства находится с визитом в России. У Александра Лукашенко предстоит большая программа общения с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 и 24 июня – неформальное общение лидеров в государственной резиденции президента России «Завидово».
Официальная программа запланирована на субботу, 25 июня. Встреча лидеров двух стран пройдет уже в Санкт-Петербурге. Примечательно, что именно в этот день исполняется 30 лет с момента установления дипотношений между Беларусью и Россией. Сейчас межгосударственные отношения отличает тесная экономическая интеграция, а выдерживать беспрецедентное давление извне получается только благодаря тесной союзной поддержке.
Николай Щекин, политолог, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:
У нас сегодня, посмотрите, энергобезопасность полностью обеспечена благодаря Лукашенко, его настойчивости. Сегодня-завтра будут решаться очень важные вопросы. Первый – это безопасность внешних границ Союзного государства. Мы видим, что творится в Украине, все идет уже к развязке очень серьезной. И эта развязка будет через колено сломлена. Это первое. Второе – есть несколько фаз, которые сейчас в геополитике проходят. Первую фазу уже прошли – Россия и Китай практически сломали тот однополярный мир. Кстати, первую скрипку здесь сыграла Беларусь, надо это признать. Теперь наступает вторая фаза, чтобы Европа и Запад в целом поняли свою роль и свое место, свыклись с той мыслью, что они не от бога, они такие же, как и все. Опять-таки очень важно сейчас место Беларуси. Мы как связующее звено. В Украине придется наводить порядок нам, Беларуси и России. И здесь Александр Григорьевич Лукашенко прав: кроме нас, славян, больше там никто ничего не сделает. Это надо понимать. Ну, и большие проблемы с Прибалтикой, с Польшей. Вы видите, что творится: блокируют Калининградскую область, практически заблокировали все наши границы. Но мы на зло им выстояли.
Напомним, эта встреча глав государств проходит в преддверии Форума регионов Беларуси и России. В 2022 году интеграционной площадкой станет Гродно.