Щёкин: Россия и Китай практически сломали однополярный мир. Первую скрипку здесь сыграла Беларусь

Николай Щекин, политолог, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:

У нас сегодня, посмотрите, энергобезопасность полностью обеспечена благодаря Лукашенко, его настойчивости. Сегодня-завтра будут решаться очень важные вопросы. Первый – это безопасность внешних границ Союзного государства. Мы видим, что творится в Украине, все идет уже к развязке очень серьезной. И эта развязка будет через колено сломлена. Это первое. Второе – есть несколько фаз, которые сейчас в геополитике проходят. Первую фазу уже прошли – Россия и Китай практически сломали тот однополярный мир. Кстати, первую скрипку здесь сыграла Беларусь, надо это признать. Теперь наступает вторая фаза, чтобы Европа и Запад в целом поняли свою роль и свое место, свыклись с той мыслью, что они не от бога, они такие же, как и все. Опять-таки очень важно сейчас место Беларуси. Мы как связующее звено. В Украине придется наводить порядок нам, Беларуси и России. И здесь Александр Григорьевич Лукашенко прав: кроме нас, славян, больше там никто ничего не сделает. Это надо понимать. Ну, и большие проблемы с Прибалтикой, с Польшей. Вы видите, что творится: блокируют Калининградскую область, практически заблокировали все наши границы. Но мы на зло им выстояли.