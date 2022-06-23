«Нужно лечить не самого человека, а ещё и родственников». Почему возникает алкогольная зависимость?

Понятие «стресс» уже давно перешло из научной терминологии в наш повседневный обиход. Его еще часто называют чумой XXI века. И борется с такой проблемой каждый по-своему. К сожалению, нередко в качестве лекарства от стресса выбирают алкоголь.

Константин Рыбчинский, психиатр-нарколог медицинского центра «Исцеление»:

80 % употребления алкоголя связаны со стрессом. Это проблемы на работе, дома. Допустим, пациент говорит: «Я развожусь». Все, у него стресс случился. Скорее всего, он не нашел поддержку среди своих друзей, родственников, никто его не хотел слушать. Самое интересное, что люди, когда собираются в группы и употребляют во дворах, они находят, создают ячейку, в которой люди друг друга слышат и главное – слушают. Лучше всего обращайтесь к врачу-психиатру-наркологу или врачу-психотерапевту. Он вас выслушает. Стоит ли успокаивать свои нервы при помощи спиртного? Каждый решает сам. Употребление алкоголя приводит не только к базовым симптомам похмелья, но и к беспричинной тревоге. При попадании спиртного в наш организм мозг начинает выделять много эндорфинов, которые вызывают чувство счастья и беззаботности. А все проблемы и неудачи куда-то исчезают. Однако как только поступление алкоголя прекращается, уровень этих гормонов резко падает. Подобные эндорфиновые скачки как раз и вызывают тревожность, которая может длиться до 8 часов.

Константин Рыбчинский:

Чтобы человек не пил алкоголь, нужно лечить не самого человека, а еще и родственников. То есть родственники тоже должны менять отношение. Потому что получается, что ждут от врача какой-то сверхпомощи, сделает укол или даст таблетку, и человек, который употреблял алкоголь длительное время, становится идеальным. Такого не бывает. Лучше всего обращаться за помощью в дневное время, не ждите вечера, потому что вечером еще хуже будет, поверьте мне, и давление будет больше. И страха будет больше. Наш организм устроен так, что к вечеру, к ночи даже у здорового человека может снижаться настроение, потому что нет солнца, света. И ночью, как правило, родственники будут спать, а за человеком нужно будет посмотреть. Обратная сторона медали заключается в том, что привычка снимать стресс очень быстро становится зависимостью, а «лекарства» с каждым разом нужно все больше и больше.