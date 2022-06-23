Кочанова: молодёжь должна сделать всё, чтобы Беларусь была мирной, спокойной и независимой

За два года сделано немало. Ребята принимают активное участие во всех событиях под эгидой верхней палаты парламента. Вместе со старшими коллегами выезжают на приемы граждан в регионы. Этот опыт и идеи, по словам Натальи Кочановой, они смогут реализовать на рабочих местах. Молодежный совет сегодня реальный кадровый потенциал для страны.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Молодые парламентарии очень активно включились в работу тогда, когда впервые их избрали для работы в молодежном совете. Это был как раз 2020 год, июнь месяц. Очень горячее время. И конечно, школу они прошли очень хорошую. Вот сегодня, на этой сессии, подводят они итоги своей работы. Я надеюсь, что новый состав, который придет и будет работать – возможно, кто-то останется, но это уже на решение ребят самих и местных органов власти. Продолжат вот эту славную традицию, которую начал первый созыв, который был сформирован и который отработали вот эти два года. Я еще раз повторюсь, в очень непростой период жизни нашей страны и вообще в мире.