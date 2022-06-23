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Кочанова: молодёжь должна сделать всё, чтобы Беларусь была мирной, спокойной и независимой

23 июня 2022 12:51
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Новости Беларуси. Молодежь должна сделать все, чтобы Беларусь была мирной, спокойной и независимой, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании Молодежного парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 июня в Минске подводили итоги его работы.  

Кочанова: молодёжь должна сделать всё, чтобы Беларусь была мирной, спокойной и независимой-1

За два года сделано немало. Ребята принимают активное участие во всех событиях под эгидой верхней палаты парламента. Вместе со старшими коллегами выезжают на приемы граждан в регионы. Этот опыт и идеи, по словам Натальи Кочановой, они смогут реализовать на рабочих местах. Молодежный совет сегодня реальный кадровый потенциал для страны.  

Кочанова: молодёжь должна сделать всё, чтобы Беларусь была мирной, спокойной и независимой-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Молодые парламентарии очень активно включились в работу тогда, когда впервые их избрали для работы в молодежном совете. Это был как раз 2020 год, июнь месяц. Очень горячее время. И конечно, школу они прошли очень хорошую. Вот сегодня, на этой сессии, подводят они итоги своей работы. Я надеюсь, что новый состав, который придет и будет работать – возможно, кто-то останется, но это уже на решение ребят самих и местных органов власти. Продолжат вот эту славную традицию, которую начал первый созыв, который был сформирован и который отработали вот эти два года. Я еще раз повторюсь, в очень непростой период жизни нашей страны и вообще в мире.  

Кочанова: молодёжь должна сделать всё, чтобы Беларусь была мирной, спокойной и независимой-7

Перед заседанием юные парламентарии возложили цветы к обелиску на площади Победы. Сенаторы также почтили память красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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