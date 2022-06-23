Бумажная работа и отток медиков в частные клиники. Какое есть решение этих проблем?

О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Молодой специалист Екатерина Михайловна – врач общей практики, победитель профессионального конкурса в Минске. Хотелось бы узнать, что самое сложное для молодого специалиста?
Екатерина Витковская, врач общей практики 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района:
Для меня – это бумажная работа. Не люблю я эти документы писать. Надо написать в компьютер, потом распечатать, вклеить в карту – это очень много времени занимает.
Сергей Подковыров, начальник управления организации медицинской помощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Критика в мой адрес.
Екатерина Витковская:
Я не против, это удобно на самом деле. Особенно, когда я только пришла на работу, и не знаешь свой участок, в карте очень удобно посмотреть, чем болел пациент, все уточненные диагнозы. Но когда ты их всех уже знаешь, и вносишь это все в компьютер. Было бы попроще, если только электронная система.
Сергей Подковыров:
Мы сейчас плавненько перейдем на информатизацию нашей отрасли. Есть мировой опыт. В Республике Беларусь начала создаваться единая платформа – база. Тогда станет проще регулировать потоки и очереди, и нагрузки, и передачи данных, и телемедицина. Это все будет в режиме онлайн. Пока мы не можем отказаться от бумажного носителя. Доктор правильно на меня обижается. Но что сделать? Работы много, надо писать.
Кристина Сущеня, СТВ:
Касательно кадров, мы уже говорили про частные медцентры. Часто ли так бывает, что хороших докторов переманивают из госучреждения? И почему так происходит? Может быть, в чем-то все-таки есть момент упущения.
Сергей Подковыров:
Невозможно переманить. Человек сам выбирает, где ему работать. Человек волен принимать решения. Вам предложили перейти на Первый канал, дали больше зарплату и собственный проект. Вы согласились и ушли, правильно?
Илона Волынец:
А вам не обидно? Светлана Юрьевна готовит специалистов, они приходят к вам, как Екатерина Михайловна, набираются опыта и потом уходят в частный медцентр.
Сергей Подковыров:
Она же не выпадает из системы городского здравоохранения.
Светлана Данилкович, директор Минского государственного медицинского колледжа:
Потребность в кадрах растет еще и потому что открываются новые учреждения здравоохранения. И, собственно, поэтому требуются новые и новые кадры. А мы учим, в свою очередь, любить нашу профессию, потому что это совершенно особая профессия.
Сергей Подковыров:
Только единственное плохо – мальчиков мало.
Кристина Сущеня:
Интересно, может быть, из вашей практики. Самый необычный вопрос, который задают вам пациенты? Только не из серии, как мы назвали нашу программу, нам только спросить.
Екатерина Витковская:
Если только спросить, то еще минут десять потом жалоб. Поэтому только спросить – это не только.
Сергей Подковыров:
Из поликлиники становится клуб общения. К сожалению, такие пациенты есть. Особенно наше первичное звено с этим сталкивается. Я поражаюсь их терпению.
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