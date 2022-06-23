Бумажная работа и отток медиков в частные клиники. Какое есть решение этих проблем?

О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Молодой специалист Екатерина Михайловна – врач общей практики, победитель профессионального конкурса в Минске. Хотелось бы узнать, что самое сложное для молодого специалиста?

Екатерина Витковская, врач общей практики 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района:

Для меня – это бумажная работа. Не люблю я эти документы писать. Надо написать в компьютер, потом распечатать, вклеить в карту – это очень много времени занимает.

Сергей Подковыров, начальник управления организации медицинской помощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Критика в мой адрес. Екатерина Витковская:

Я не против, это удобно на самом деле. Особенно, когда я только пришла на работу, и не знаешь свой участок, в карте очень удобно посмотреть, чем болел пациент, все уточненные диагнозы. Но когда ты их всех уже знаешь, и вносишь это все в компьютер. Было бы попроще, если только электронная система.

Сергей Подковыров:

Мы сейчас плавненько перейдем на информатизацию нашей отрасли. Есть мировой опыт. В Республике Беларусь начала создаваться единая платформа – база. Тогда станет проще регулировать потоки и очереди, и нагрузки, и передачи данных, и телемедицина. Это все будет в режиме онлайн. Пока мы не можем отказаться от бумажного носителя. Доктор правильно на меня обижается. Но что сделать? Работы много, надо писать.

Кристина Сущеня, СТВ:

Касательно кадров, мы уже говорили про частные медцентры. Часто ли так бывает, что хороших докторов переманивают из госучреждения? И почему так происходит? Может быть, в чем-то все-таки есть момент упущения.

Сергей Подковыров:

Невозможно переманить. Человек сам выбирает, где ему работать. Человек волен принимать решения. Вам предложили перейти на Первый канал, дали больше зарплату и собственный проект. Вы согласились и ушли, правильно? Илона Волынец:

А вам не обидно? Светлана Юрьевна готовит специалистов, они приходят к вам, как Екатерина Михайловна, набираются опыта и потом уходят в частный медцентр.

Сергей Подковыров:

Она же не выпадает из системы городского здравоохранения.

Светлана Данилкович, директор Минского государственного медицинского колледжа:

Потребность в кадрах растет еще и потому что открываются новые учреждения здравоохранения. И, собственно, поэтому требуются новые и новые кадры. А мы учим, в свою очередь, любить нашу профессию, потому что это совершенно особая профессия. Сергей Подковыров:

Только единственное плохо – мальчиков мало.