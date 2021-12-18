Щёкин: польско-белорусская граница с той стороны – это уже братская могила. Что там происходит, никто не знает

Новости Беларуси. Польский тупик. В пятницу, 17 декабря, произошло резонансное событие, которое ясно показало, что правительство Дуды устраивает геноцид мирного населения. И это в XXI веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интервью солдата, который попросил политическое убежище в Беларуси, может стать основой для нового международного расследования и последующего трибунала. Это и другие события прошедшей недели – в авторской рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в гостях философ, политолог Николай Щекин и публицист, колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик. Начнем программу с поздравлений. Во-первых, всех поздравляем с тем, что у нас открылся магазин фирменного мерча с цитатами Президента Республики Беларусь. Поэтому раздеваемся, работаем и без всякой чрезвычайщины. Второе замечательное событие (не по рангу, а по очередности) – Николай Сергеевич, с днем рождения вас! Завтра День святого Николая. А сегодня у Николая Сергеевича Щекина день рождения. Поэтому поздравляем вас, всего вам самого хорошего. Вчера [17 декабря – прим. ред.] информационное пространство разразилось громкой новостью. На нашу сторону (может быть, такое произошло впервые со времен холодной войны, железного занавеса) перешел польский военнослужащий. Андрей Николаевич, кто для вас Эмиль Чечко? Картинка традиционной католической Польши развалилась, оказалась лживой

Николай Щекин, философ, политолог:

Во-первых, конечно, не впервые, потому что через Берлинскую стену многие бегали и туда, и сюда. А с холодной войны, да. Здесь очень важно то, что сама картинка традиционной католической ценностно ориентированной Польши развалилась, оказалась лживой. Второе – дыма без огня не бывает. То, о чем говорило экспертное сообщество на протяжении уже нескольких месяцев, в этой студии в том числе, в польских СМИ звучало, что польско-белорусская граница с той стороны – это уже братская могила. Что там происходит, никто не знает. Только по каким-то отдаленным звонам, то, что до нас доходило, были только некоторые реальные фотографии, когда волонтеров избивали, когда они приближались к этой территории, где объявлено чрезвычайное положение. Еще один момент. Помните, мы с вами говорили? Когда стоит две дивизии, на границе обязательно должны выстрелить. Во-первых, самоубийство уже было, во-вторых, выстрелило таким образом. Что такое содержать две дивизии? Люди практически в чистом поле, их надо кормить, обувать, одевать. Они отданы сами себе, а мы знаем, что натовские войска привыкли комфортно жить, не в лесах партизанить. То, что он говорил, вполне осознанно. Правда это либо нет, сложно сказать. Думаю, будет заведено уголовное дело. Международное расследование должно быть. Григорий Азаренок:

Оно уже заведено, насколько я знаю. Правильно, Андрей Николаевич? Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «СБ. Беларусь сегодня»:

Вроде бы да. Исчезали десятки беженцев. Часть не дошла до Германии, часть не вернулась сюда

Николай Щекин:

Но пойдет ли на это Польша? Конечно, если там что-то происходило, действительно есть трупы, а они наверняка есть, потому что исчезали десятки мигрантов и беженцев. Никто не знает. Часть не дошла просто до Германии, часть не вернулась сюда. Где они? Просто так не дезертируют, тем более белорусская сторона и Президент ему точно не платили. Там не стоял Муковозчик и не ждал его с пакетом бургеров. Это осознанный шаг. Вот это очень важный момент. У него был осознанный шаг. Это значит, что есть над чем работать, и сейчас необходимо провести все следственные меры. Думаю, что это не последняя перебежка. Когда отдаются приказы фашистского толка солдатам, а солдаты – неглупые люди, они не будут выполнять приказы нацистов, вот это тот случай, когда человек отказался выполнять нацистские приказы. Польская армия – это армия убийц, карателей. Григорий Азаренок:

Не армия. Он особо подчеркнул: войско польское стоит в оцеплении, а делают это спецподразделения, аналог нашего спецподразделения пограничного. «В его глазах есть страх и где-то успокоенность, потому что он перешел на сторону добра»

Николай Щекин:

А польское руководство – это преступники, мерзавцы и негодяи. Вот и весь расклад, ни более ни менее. Правда ли, что он видел, не видел? Другой вопрос. Но надлом произошел. В его глазах есть определенный страх и где-то успокоенность, потому что он перешел на сторону добра и он просто выплеснул все, что у него накопилось внутри. Григорий Азаренок:

Ксения Лебедева. Кстати, давайте отметим, блестящее интервью, потрясающая работа. Она его и успокоила, и расположила. Николай Щекин:

Надо было понимать, что человек на срыве был, но он выплеснул все, что у него было, что накопилось. И я думаю, это не у одного солдата. Андрей Муковозчик:

Естественно. Это не пик. Общий подъем. «У нас предостаточно людей в самом обществе, которые являются латентными предателями»

Григорий Азаренок:

Неделя была насыщенная. Людмила Гладкая работала на судах, и вот эти приговоры, сейчас обсуждают всякую ерунду, почему так много, месть, не месть и так далее. Вот в понедельник у нас была эта банда барыг. Вчера один из идеологов Эдуард Пальчис. Николай Щекин:

Справедливость восторжествовала. Я не злой человек, хочу сказать, что я как гражданин Республики Беларусь удовлетворен. Более того, зная то, что они писали, что они хотели с нами сделать… Григорий Азаренок:

Там бы никаких судов не было. Николай Щекин:

Когда они писали, что вешать на столбах и того же Азаренка, и Муковозчика, и мне перепадало. Мы это читали, даже не хочется вспоминать. То мое личностное мнение такое, что маловато. Говорю откровенно, маловато. Кому-то 18 лет дали и сейчас вот 13 лет. Люди должны чувствовать, что все-таки они обязаны отвечать за свои действия, за свои слова. И другим чтобы неповадно было. Поэтому в этой связи справедливость есть, закон выполнен. И считаю, что это только начало. И хотелось бы верить, что это только начало. Потому что, к сожалению, этих мерзавцев, негодяев наплодили за последние десятилетия немало. И они сами наплодились. И их подпитывали финансово, это уже другой вопрос. Вот сейчас это все и выясняется. Но здесь надо еще думать о том, что теперь надо обращать внимание на то, что делается у нас внутри, в самом обществе. У нас предостаточно людей в самом обществе, которые являются латентными предателями. Я прежде всего говорю о Шестой колонне. Это правда. И здесь уже надо смотреть, чтобы (то, о чем говорил, кстати, Президент на совещании 16 декабря) вычищать практически систему госуправления, госслужбы, кадровая политика должна быть на это направлена, чтобы там не было предателей. Но это же касается не только госслужбы и госуправления. Есть определенные кадры, которые вредят в буквальном смысле нашей стране. А ведь как общество воспринимает: ага, вот они вредят, им простили, значит, и Президент слабоват. Понимаете? И через год-два это все возникает. Поэтому в этом смысле информационное поле не должно остывать, оно должно быть еще более напряженным. «Историческая миссия выполнена на 100 % главой государства»