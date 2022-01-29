Щёкин: обращение Президента стало ментальным ударом по коллективному Западу

Новости Беларуси. Послание Президента народу и Национальному собранию сейчас обсуждается всеми экспертами и политологами. Не могли остаться равнодушными и те, кто оказались по ту сторону баррикад, где все воспринимают в штыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие Telegram-каналы также разбирают слова Президента. Известный философ Николай Щекин в авторской программе Григория Азаренка поясняет смыслы, которые доносил наш Президент. Смотрите авторскую программу «Тайные пружины политики 2.0».

«Теперь и белорусское общество должно отчитываться за свои деяния, за свои поступки, идеи, мысли» Григорий Азаренок:

Послание Президента было очень философским, поэтому у нас в гостях философ, политолог Николай Сергеевич Щекин. Николай Сергеевич, простой вопрос: ваши впечатления во время прослушивания, после. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Это было выступление экзистенциального характера. В любой стране, как это обычно принято, глава государства отчитывается перед народом, перед обществом. Вчера в соответствии с проектом Конституции Президент Александр Григорьевич Лукашенко, в принципе, поставил такие задачи, которые уже ставит белорусское общество в режим отчета перед главой государства. То есть теперь и белорусское общество должно отчитываться за свои деяния, за свои поступки, за свои идеи, за свои мысли, за реализацию любых проектов. Григорий Азаренок:

Николай Сергеевич, в каждой фразе столько житейской мудрости. Помните вопрос о том, какое должно быть административное деление: надо его менять или не надо. И Президент говорит: послушайте, допустим, мы одну столицу из одного района перенесем в другой. А человеку? Он же привык туда за справкой сходить или еще что-то. Казалось бы, очень простые вещи, но в этом столько мудрости, столько философии: чтобы нигде не навредить, не в угоду модным течениям, а в угоду народной нравственности, народной психологии, народной сущности. Это очень глубоко. И этого негде нет. Везде народ, и у нас в советское время тоже были академики Заславские и прочие, которые кроили, делали, что хотели, и дурь всегда получалась. То кукурузу сажать где-то, то еще что-то. На Западе народ – это фигурки шахматные, которые они, как хотят, расставляют манипуляциями простыми. А здесь исходит из народной философии. А это уже новый тип государства.

Николай Щекин:

Президент идет от жизни, как говорится, от земли. Григорий Азаренок:

Таких примеров много: берите землю в деревнях, работайте. Их очень-очень много. Николай Щекин:

Раздевайтесь и работайте. Григорий Азаренок:

И от таких простых вещей до политики, до геополитики, до войны – до всего. Президент, как учитель с большой буквы, как философ, прочувствовал тенденции в обществе, нас с вами Николай Щекин:

Вчера он для меня предстал своего рода Платоном, Аристотелем и Гегелем современности. Посмотрите, все, что он говорил, было с точки зрения диалектики. Традиции и инновации. Он поднялся над деталями, над этой мишурой всей и, как учитель с большой буквы, как философ, государственник (а у нас в истории человечества было мало государственных деятелей и философов одновременно), увидел, прочувствовал тенденции в обществе, он почувствовал нас с вами.

Григорий Азаренок:

О справедливости Александр Григорьевич говорил еще лет пять назад, когда было модно потребление, больше денег, бизнес, айфоны и так далее. А он говорил, что сейчас тренд – справедливость. И сейчас это во всем мире просто актуальнейший вопрос. Николай Щекин:

Насколько мне помнится, как только Александр Григорьевич стал первым Президентом (а он является первым Президентом), он уже тогда говорил о справедливости. Нельзя построить социальный ориентир на государство без категории справедливости. Вот о чем речь. Мы продемонстрировали уже наличием социально ориентированной модели белорусской государственности всему миру то, что мы стремимся к этой справедливости, что мы хотим жить по собственным законам, по собственным принципам. Григорий Азаренок:

Просто наши люди слушают, и они говорят: «Да, батька у нас такой. Все правильно». Но надо понимать, что в мире этого уже нет. Мир катится в пропасть, когда нет порядочности, когда можно сказать и не выполнить, когда можно потрясти пробиркой и разбомбить, миллион человек убить. А вот порядочность. Порядочность в политике вносится нашей страной. Как Президент сказал, в мире это будет востребовано. Через несколько лет нас уже не будет, может быть, через десятилетия, но мир пойдет по белорусскому пути. Я очень надеюсь, что авторство укажут. Николай Щекин:

Вот почему в проект Конституции внесены 47-я статья об инвалидах, 15-я, 32-я статья о духовно-нравственных ценностях, об итогах ВОВ. Конечно, будем еще предлагать, чтобы еще были не просто итоги, а ценности ВОВ. 7-я статья, где Конституция имеет полную юрисдикцию на территории Беларуси.

Президент обратился не к элитам продажным польским, прибалтийским, украинским, а к народам: «Остановите их» Григорий Азаренок:

Очень большой фрагмент о ценностях. И Президент предстал как лидер традиционного мира сейчас. Все человечество катится в пропасть глобализма, бессовестности, скотства, разложения, всевозможных перверсий, разрешение грехов, что самое страшное. У них же постмодерн утвердил, что все дозволено, что греха нет, как нет добродетели – все относительно. И этот путь просто в деградацию, в никуда, в пропасть. А Президент провозглашает Беларусь как лидера традиционного мира. Николай Щекин:

Вы совершенно правы, что мир сошел с ума. Он просто обезумел. Он весь издурнел практически. Вы посмотрите, что творится: какие-то гендерные вопросы поднимаются, причем это делается под таким соусом, что мы обязаны, оказывается, это принять, на нас давят, чтобы мы изменили законы и потеряли свою самобытность, традиции. Григорий Азаренок:

Они уже отрицают национальность, пол, религию. Они уже отрицают само существование человека как разумного существа. Они уже говорят о биороботах, о трансплантации всего и вся, о создании искусственного человека. Это же путь в ад. Николай Щекин:

Только сегодня на вашем Telegram-канале уже была информация. Если ксендз призывает к убийству, так о чем можно говорить, скажите, пожалуйста.

Мы павінны разумець, што не заўсёды магчыма вырашэнне праблем мірным шляхам. І касцёл каталіцкі афіцыйна прадугледжвае таксама ўзброены супраціў. Прыгадваецца прыклад Зельцара, які ўзяў зброю ў рукі, і каталіцкае багаслоўе яго апраўдвае. Григорий Азаренок:

Николай Сергеевич, очень много таких фраз, мыслей, которые можно пропустить, но если о них задуматься, то это очень серьезно. Например, нам хотят внушить ложное понятие пацифизма и вытравить нашу геройскую сущность, сущность победителей. Примерно так звучало. Николай Щекин:

Сам факт этого выступления главы государства, его обращение стало ментальным ударом по коллективному Западу. Он же обращался не к элитам продажным польским, прибалтийским, украинским, а к народам. «Остановите их. Остановите оголтелых своих политиков». Григорий Азаренок:

Он говорил еще выйти из зоны комфорта современным людям. Вот люди ВОВ были другие. Президент вчера поставил, что мы не общество потребления. Это в современном мире надо как-то донести нашим людям, что это уникальность, это огромная глубина и сила. Мы не общество потребления. И поставил образ жизни как служение важнее, чем как потребление. То есть первыми у нас должны быть те, кто служат: церковь, религия, силовики, все крестьяне, люди доброй воли, которые готовы отдавать себя Родине, а не брать из нее. Вот этот иностранный капитал, жулики, ворье, эти все коррупционеры. Президент же обратился в Послании к некоторым из них. Говорит, мне противно смотреть, как вы эти деньги считаете. Это же такая силище. Как это осмыслить сейчас нашим людям?

«Проблема в том, что таких, как Александр Григорьевич Лукашенко, в мире единицы» Николай Щекин:

Каждый для себя должен принять решение определенное, что он хочет в этой жизни, готов ли он под знаменами главы государства быть государственным человеком, патриотом, но и государственным. Григорий Азаренок:

Они же орали на митингах: «Не быць скотам». Так это вы скот. Вы жрете, вы пьете, вы в наркотиках, вы в извращениях, вы живете только для себя, у вас потребление – главное в жизни. А Президент призывает как раз таки не быть скотом. Николай Щекин:

Проблема в том, что таких, как Александр Григорьевич Лукашенко, в мире единицы. Вот это потребительство, вот эта зараза у некоторых просто засела в голове и не дает возможности работать на благо всех, на общество. Ведь многие даже не научились работать на свою собственную семью. Вот о чем речь. Григорий Азаренок:

Так в итоге Президент вчера о труде говорил. Тоже очень важно. Ведь у наших людей, у славян труд – это не способ добывания капитала, обогащения. Труд – это философия, труд – это жизнь. Это расправляет человека, делает его выше, сильнее. Николай Щекин:

После вчерашнего обращения главы государства белорусскому народу и национальному собранию можно писать новую страницу «Философские очерки белорусского народа». И в историческом разрезе.

Григорий Азаренок:

У Василия Белова была книга «Лад» о жизни крестьян, об их сущности, о традициях, обычаях и так далее. Николай Щекин:

Понимаете, Президент и создает сейчас эту историю, и одновременно пишет ее, одновременно, что мы сейчас увидели, как учитель (с большой буквы этого слова), он нам ее преподносит, читает. Григорий Азаренок:

Николай Сергеевич, реакция беглых. Они же ничего по-серьезному там и не обсуждали: кривляние, хихиканье, что-то там про зверушек, какие-то издевательства, как-то там нафотошопить, как-то свет изменить, чтобы поржать с этого. Ну, вы какие-то убогие. Вы мизинца его не стоите. Вы представляете, а они ж на власть в стране претендуют. Что бы это было бы? Это убожество, серость. Они типа модные. Они серые. Они безвкусные. Они не понимают ни стиля, ни тенденций, ни модерна – ничего они не понимают. Они дебилы. Николай Щекин:

Это не совсем так. Они умные. Они хитрые. Поймите, они не просто серые. Ведь этой серой краской они пытаются вымазать нам. Вот в чем вопросы. Это не просто дебилы – у них есть четкая методика, как выбивать почву из-под нашего государства и из-под наших людей. Лейтмотивом всего выступления было именно народосохранение, сохранить белорусский народ Григорий Азаренок:

Атмосфера в зале. Ведь там и концерт был, и перерыв. И это была такая Пасха верных. Люди с регионов, люди из Минска. Разных возрастов, разных профессий. Молодежь и так далее. Девушки, мужчины. И у всех глаза горели. Я видел, на концерте люди плакали. На концерте люди плакали, когда звучали песни про войну, про нашу историю, про то, что родная хата не прадаецца. Люди, я смотрю, плачут. Это не сыграешь, это не свезенные бюджетники. Беглым это никогда не понять. Они не знают, что такое единение. Единение в правде, в силе.