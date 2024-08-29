Шулейко: свыше 5 млн тонн свеклы намерены получить белорусские аграрии в 2024-м

Свыше пяти миллионов тонн свеклы намерены получить белорусские аграрии в нынешнем сезоне. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко, посещая Несвижский район, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Достичь такого результата удалось как за счет увеличения посевных площадей, так и благодаря хорошей урожайности. В среднем она составит 500 центнеров с гектара.

Таким образом, удастся получить необходимый объем сырья, чтобы все заводы по производству сахара работали на полную мощность. Они уже запущены. Всего в этом сезоне в стране планируют получить более 600 тысяч тонн сахара. Так, только на Городейском комбинате планируют переработать 1,3 миллиона тонн свеклы. Уйти от закупки импортного сахара и нарастить свои мощности – требование главы государства. Для этого проводится и модернизация производства. Так, 29 августа в Городее во время посещения экспериментальной базы презентовали новый свеклоуборочный комбайн белорусского производства.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

На месте не стоим, занимаемся. Вы видите, что есть опытные образцы. Да, по мощности гораздо слабее, тем не менее для среднестатистического хозяйства 250-300 гектаров посева – оптимальный вариант. Эти прицепные машины могут убрать этот объем сахарной свеклы.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

В последние годы положительные тенденции, которые говорят словом – рентабельность. Сегодня в госпищепроме у нас сложилось от 16 до 20 %, поэтому экономика будет однозначно, причем при такой урожайности свыше 500 центнеров, которую мы будем иметь, а это в среднем по стране. Надо понимать, что есть хозяйства, которые получают и 700, и выше.