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Юрлица смогут получить бюджетные субсидии при строительстве и приобретении арендного жилья

29 августа 2024 16:59
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Юрлица смогут получать бюджетные субсидии при строительстве и приобретении арендного жилья. Основание – Указ, который 29 августа подписал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрлица смогут получить бюджетные субсидии при строительстве и приобретении арендного жилья-2

Вопросы жилищной политики находятся на постоянном контроле у главы государства. Речь об этом шла и на недавнем совещании с руководством Совета Министров. Что касается принятого сегодня документа, с нового года юрлица могут рассчитывать на получение субсидий в размере 50 % ставки рефинансирования Национального банка для погашения кредитов, взятых на строительство и приобретение арендного жилья для своих работников.

# Закон # Строительство

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