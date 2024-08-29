Юрлица смогут получить бюджетные субсидии при строительстве и приобретении арендного жилья

Вопросы жилищной политики находятся на постоянном контроле у главы государства. Речь об этом шла и на недавнем совещании с руководством Совета Министров. Что касается принятого сегодня документа, с нового года юрлица могут рассчитывать на получение субсидий в размере 50 % ставки рефинансирования Национального банка для погашения кредитов, взятых на строительство и приобретение арендного жилья для своих работников.