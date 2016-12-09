Шторм, -15ºС и затор на трассе М-11: 9 декабря прошли учения МЧС

Новости Беларуси. Штормовой ветер, снегопад и -15ºС.

На трассе в Гродненской области образовался километровый затор.

Несколько десятков водителей оказались заложниками непогоды. 9 декабря это только легенда для масштабных учений МЧС, но сценарий написан самой жизнью. Буквально накануне на Беларусь обрушился ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в каток.

Как итог: десятки аварий и пострадавших по всей стране.

О том, что нужно делать, чтобы плохая погода не застала врасплох, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скользкая дорога, и грузовик вылетает на обочину. Люди не могут выбраться из покореженных легковушек. Через несколько минут на месте спасатели: огромными ножницами они кромсают машины, и раненые пассажиры выбираются на дорогу. После вчерашней стихии это не кажется чем-то нереальным.

Ледяная дорога и ледяной дождь сбили с пути 8 декабря десятков автомобилей.

Легенда этих учений очень похожа, но писалась раньше. Даже появление в небе санитарного вертолета не удивляет.

Галина Буро, СТВ:

А тем временем в огромный затор превратился участок трассы М-11. Более 40 машин уже 5 часов ждут помощь. Среди пассажиров есть дети.

Как и в четверг, на трассы выходит коммунальная техника.

9 декабря – учиться. Учиться справляться с задачами, которые нам ставит ненастье.

Дорога расчищена, на месте уже волонтеры Красного Креста, расставляют палатки для застигнутых врасплох пассажиров.

Андрей Криштопович, волонтер отряда по Чрезвычайным ситуациям Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Мы идем, несем теплые вещи, чай горячий для людей, которые попали в затор, простояли большое время.

По легенде учений ураган повредил линии электропередач, произошла утечка газа и авария на котельной – так, чтобы по полной. Задача штаба по чрезвычайным ситуациям – максимально быстро скоординировать работу всех служб.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь, председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров Республики Беларусь:

Достаточно высокотехнологично организована работа. Сегодня смоделирована ситуация, но если -20ºС на улице и штормовые предупреждения или обильное выпадение осадков, это будет гораздо сложнее выполнять.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Чтобы достичь высокого результата, нужно постоянно тренироваться. И чем больше будем тренироваться, тем результат будет лучше, и мы более эффективно будем влиять на ситуацию.

Эти кадры трехлетней давности уже далеко не учебные. Тогда снежный циклон «Хавьер» в режиме реального времени испытал белорусские службы: парализованные проспекты, сотни аварий, обрывы линий электропередач. А это уже лето 2016, когда ураган вырывал с корнем деревья и косил целые лесополосы.

А это – вчерашние ледяные дороги. Погода может за секунды поглотить цивилизацию. Учиться говорить с ураганом на одном языке – это и есть задача сегодняшних маневров.