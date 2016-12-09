Магазины какого города красивее всего украшают к Новому году?

Новости Беларуси. Населенные пункты Минщины одеваются в праздничное убранство. Первыми будничный гардероб на новогодний изменили точки общественного питания и объекты торговли.

Пока кафе и рестораны готовятся удивить гурманов особым меню и необычными рождественскими блюдами, магазины разработали целую систему скидок: как на подарки и новогодние украшения, так и на товары легкой промышленности, косметики и парфюмерии.

А для того, чтобы шопинг действительно превратился в радость, в магазинах центрального региона создали соответствующую атмосферу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Раиса Матусевич, заведующая магазином:

Из года в год, такая традиция, мы украшаем, и ассоциация идет на год. Если этот год петуха, например, то мы делаем вот такой уголочек. Люди приходят, приводят детей, фотографируются около окон. Хочется создать праздник. Даже если человек не купил, он ушел и сказал: «Спасибо, вы подняли нам настроение».

Ирина Коновалова, управляющий делами Заславского горисполкома:

Минский Облпотребсоюз ежегодно проводит среди своей системы конкурс в учреждениях торговли на лучшее праздничное офорлмение к Новому году. И очень приятно, что не один год магазины гороа Заславля занимают там первые места.