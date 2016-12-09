Продала квартиру и оказалась нигде: как становятся бездомными
Говорят, что всё можно преодолеть. Голод, холод, одиночество, но не любовь. Герои этого сюжета доказали, что им по плечу даже любовь. Потому что в ней они уже давно разуверились.
Нельзя сказать точно, сколько бездомных прячется в складках больших городов. Героями «Добро пожаловаться» не раз становились люди, чей образ жизни не отягощён трудовыми обязательствами и клеткой городской квартиры. Недавно на «горячую» линию Столичного телевидения поступило сообщение об очередном бездомном.
Кира Карлович, СТВ:
Мы находимся на автобусной остановке возле Дома милосердия.
Именно на этой заснеженной лавочке, по словам очевидцев, третий год живёт престарелая женщина.
Однако поговорить с незнакомкой и помочь ей нам не удалось – как видите, остановка пуста.
Милиционер Вадим Иванович и работник соцслужбы Татьяна третий час патрулируют дворы и, предполагаемо, злачные места Заводского района столицы в поисках бездомных. Пока никого не нашли.
Вадим Иванович, милиционер первой роты полка ППСМ ГУВД Минского городского исполнительного комитета:
Не всегда можно их найти, когда мы рейды делаем. Есть, конечно, удачные дни, есть малоудачные, а есть, вообще, дни, когда их не найти. Они могут находиться как возле магазинов, они могут находиться за дворцами спорта, во дворах.
В любом месте, где ты особо и не ожидаешь, они могут там находиться.
Сотрудники милиции не стремятся отправить маргиналов в тюрьму или осуждать их. Задача акции «Социальный патруль» – найти бездомных, направить их и помочь.
Инна Баласанян, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания Заводского района г. Минска»:
Людей нужно, которые попали в трудные жизненные ситуации, «выводить в люди», но, к сожалению, не все хотят. Даже когда им предлагается Дом ночного пребывания, большинство отказывается, поскольку у них есть и место регистрации, и место проживания. Просто ведётся такой аморальный бродячий образ жизни
Те, кто хочет вернуть или построить себе положение в обществе, приходят в Дом ночного пребывания.
Такие заведения уже открыты в Гродно, Витебске, Орше, Могилеве, Бобруйске, Барановичах и Минске. Они могут принять от 20 до 50 человек, Минский дом ночного пребывания рассчитан на 92 койко-места.
Павел Золотухин, директор ГУ «Дом ночного пребывания лиц без определённого места жительства»:
Оказывается необходимый социальный минимум. В этот минимум входит проживание в Доме ночного пребывания, санитарная помощь, помощь в восстановлении документов, восстановление пенсии (как правило, лица БОМЖ теряют документы и забывают оформлять пенсию), также бытовые нужды проживающим оказываем (одеваем их, обуваем, моем). Ну, и кормим.
Тех, кого оставляют здесь жить, сразу предупреждают: в ночлежке строгий распорядок – соблюдение чистоты, тишины и никакого спиртного. Нарушителей правил из временного дома выгоняют. А ночевать и налаживать жизнь здесь позволено от одного месяца до года. Одна из резидентов – Лариса Храповицкая.
Лариса Храповицкая, бездомная:
Как оказалась? Так жизнь сложилась: продала квартиру и оказалась нигде. И мне подруга сказала, что можно обратиться сюда, в Дом ночного пребывания.
Вот я приехала, мне помогло начальство, сделали паспорт мне, на работу устроили.
Но не у всех бездомных хватает душевных и физических сил, чтобы встать на ноги. Собственно, некоторые уже буквально лишились ног за годы скитаний. Уроженец Таджикистана, бывший житель России и Германии, а ныне - резидент столичной ночлежки, Александр давно опустил руки и не может поднять головы во время разговора.
Александр Иванов, бездомный:
Я уже, вообще, не знаю, верить чему-то или не верить. Уже устал ждать.
В той же Германии бомжи, если их можно так назвать, как правило, имеют свою квартиру, медицинскую страховку и до 15 евро пособия по безработице. Кроме того, в центрах городов существуют благотворительные столовые и душевые. В США бездомные также получают социальную помощь, выплаты по безработице и потере жилья.
У многих из них есть мобильные телефоны и пластиковые карты, которыми они расплачиваются в магазинах.
Чужая трава всегда кажется зеленее, но маргиналам на любом конце планеты не позавидуешь.
Зато им можно помочь, по крайней мере, проявив участие и направив к соцработникам. И это намного благороднее, чем пассивно наблюдать.
К сожалению, в нашей жизни принцип «кровь за кровь» встречается гораздо чаще, нежели «кров за кров». Надеюсь, что этой зимой, поговаривают, суровой, никто не замёрзнет в подвалах, на чердаках и теплотрассах. Если кто-то из вас, уважаемые телезрители, встретит человека, нуждающегося в помощи, не проходите мимо. Возможно, однажды на его месте окажетесь и Вы.