Продала квартиру и оказалась нигде: как становятся бездомными

Говорят, что всё можно преодолеть. Голод, холод, одиночество, но не любовь. Герои этого сюжета доказали, что им по плечу даже любовь. Потому что в ней они уже давно разуверились. Нельзя сказать точно, сколько бездомных прячется в складках больших городов. Героями «Добро пожаловаться» не раз становились люди, чей образ жизни не отягощён трудовыми обязательствами и клеткой городской квартиры. Недавно на «горячую» линию Столичного телевидения поступило сообщение об очередном бездомном. Кира Карлович, СТВ:

Мы находимся на автобусной остановке возле Дома милосердия. Именно на этой заснеженной лавочке, по словам очевидцев, третий год живёт престарелая женщина. Однако поговорить с незнакомкой и помочь ей нам не удалось – как видите, остановка пуста.



Милиционер Вадим Иванович и работник соцслужбы Татьяна третий час патрулируют дворы и, предполагаемо, злачные места Заводского района столицы в поисках бездомных. Пока никого не нашли.

Вадим Иванович, милиционер первой роты полка ППСМ ГУВД Минского городского исполнительного комитета:

Не всегда можно их найти, когда мы рейды делаем. Есть, конечно, удачные дни, есть малоудачные, а есть, вообще, дни, когда их не найти. Они могут находиться как возле магазинов, они могут находиться за дворцами спорта, во дворах. В любом месте, где ты особо и не ожидаешь, они могут там находиться. Сотрудники милиции не стремятся отправить маргиналов в тюрьму или осуждать их. Задача акции «Социальный патруль» – найти бездомных, направить их и помочь.



Инна Баласанян, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания Заводского района г. Минска»:

Людей нужно, которые попали в трудные жизненные ситуации, «выводить в люди», но, к сожалению, не все хотят. Даже когда им предлагается Дом ночного пребывания, большинство отказывается, поскольку у них есть и место регистрации, и место проживания. Просто ведётся такой аморальный бродячий образ жизни

Те, кто хочет вернуть или построить себе положение в обществе, приходят в Дом ночного пребывания. Такие заведения уже открыты в Гродно, Витебске, Орше, Могилеве, Бобруйске, Барановичах и Минске. Они могут принять от 20 до 50 человек, Минский дом ночного пребывания рассчитан на 92 койко-места. Павел Золотухин, директор ГУ «Дом ночного пребывания лиц без определённого места жительства»:

Оказывается необходимый социальный минимум. В этот минимум входит проживание в Доме ночного пребывания, санитарная помощь, помощь в восстановлении документов, восстановление пенсии (как правило, лица БОМЖ теряют документы и забывают оформлять пенсию), также бытовые нужды проживающим оказываем (одеваем их, обуваем, моем). Ну, и кормим.



Тех, кого оставляют здесь жить, сразу предупреждают: в ночлежке строгий распорядок – соблюдение чистоты, тишины и никакого спиртного. Нарушителей правил из временного дома выгоняют. А ночевать и налаживать жизнь здесь позволено от одного месяца до года. Одна из резидентов – Лариса Храповицкая.

Лариса Храповицкая, бездомная:

Как оказалась? Так жизнь сложилась: продала квартиру и оказалась нигде. И мне подруга сказала, что можно обратиться сюда, в Дом ночного пребывания. Вот я приехала, мне помогло начальство, сделали паспорт мне, на работу устроили.



Но не у всех бездомных хватает душевных и физических сил, чтобы встать на ноги. Собственно, некоторые уже буквально лишились ног за годы скитаний. Уроженец Таджикистана, бывший житель России и Германии, а ныне - резидент столичной ночлежки, Александр давно опустил руки и не может поднять головы во время разговора.

Александр Иванов, бездомный:

Я уже, вообще, не знаю, верить чему-то или не верить. Уже устал ждать.



В той же Германии бомжи, если их можно так назвать, как правило, имеют свою квартиру, медицинскую страховку и до 15 евро пособия по безработице. Кроме того, в центрах городов существуют благотворительные столовые и душевые. В США бездомные также получают социальную помощь, выплаты по безработице и потере жилья.



У многих из них есть мобильные телефоны и пластиковые карты, которыми они расплачиваются в магазинах.