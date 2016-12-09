Знать что ты защищаешь и кого: в Жодино прошли рождественские образовательные чтения

Новости Беларуси. Рождественские региональные образовательные чтения прошли в Жодино. Проблемы духовно-нравственного просвещения и воспитания подрастающего поколения обсудят представители церкви, общества и государства.

В работе чтений приняли участие около 400 человек из 8 районов области.

Основная тема – роль православия в истории и культуры Беларуси: итоги и перспективы.

Мероприятия начались с молебна в храме иконы Божией Матери Избавительницы, а во дворце культуры БелАЗа прошла специальная конференция.

Кроме того, во время проведения чтений работать секции-семейного воспитания и образовательных учреждений. Кстати, мероприятие на Минщине проводится уже второй раз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Игорь Лазарев, руководитель центра военно-патриотического воспитания молодежи «Вектор»:

Невозможно воспитать будущего воина, гражданина нашего государства без духовности. Да, можно уметь разбирать автомат, снаряжать магазин, но этого мало. Гораздо больше, гораздо важнее само понятие духовности. Что прежде, чем защищать, нужно знать что ты защищаешь и кого ты защищешь.