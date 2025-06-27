Стали известны все пары ⅛ финала клубного чемпионата мира по футболу

Испанский «Реал Мадрид» и «Аль-Хиляль» стали последними прошли плей-офф и вышли в ⅛ финала клубного чемпионата мира по футболу. Об этом пишет ТАСС.

В последнем матче группового этапа испанцы разгромили «Зальцбург» (3:0), а «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии победил «Пачуку» (2:0). В ⅛ финала «Реал» сразится с «Ювентусом», а «Аль-Хиляль» сыграет с «Манчестер Сити».

Также в этой стадии состоятся матчи ПСЖ против «Интер Майами», «Палмейрас» против «Ботафого», «Бавария» против «Фламенго», «Челси» против «Бенфики», «Интер» против «Флуминенсе» и «Монтеррей» против дортмундской «Боруссии».

Матчи ⅛ финала пройдут с 28 июня по 2 июля, а финал состоится 13 июля. Турнир проводится в США, в нем впервые участвуют 32 команды.