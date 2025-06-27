Академия управления отмечает 30-летие со дня присвоение президентского статуса

Кузница управленческих кадров отмечает 30-летие со дня присвоения статуса «При Президенте Республики Беларусь». По этому случаю состоялся круглый стол с выпускниками Академии управления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слушатели прошлых лет поделились своими историями успеха, обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития страны. В аудиториях академии обучались многие нынешние руководители. Здесь будущая управленческая элита получает не только теоретические, но и практические знания.

Елена Кунцевич, первый заместитель начальника главного управления организационно-кадровой работы Миноблисполкома: За время обучения в академии позволила не только реализовать какие-то карьерные шаги, но и состояться как эксперт в своей профессиональной деятельности. Потому что академия – это масштабная, постоянно действующая диалоговая площадка, где обсуждаются актуальные вопросы, где ведется диалог между государственным управлением и бизнесом. Обсуждаются самые важные для страны вопросы, общаются управленцы разных уровней, представители разных отраслей и сфер.

Леонид Мальцев, директор Института государственной службы Академии управления при Президенте Беларуси:

Самая главная оценка нашей работы – это выпускники, которые получили эти знания, воплощают эти знания на своих рабочих местах. Не какие-то там оценки. Да, оценки – это важно, но самая главная оценка – если руководитель предприятия здесь отучился, пришел, и у него предприятие работает в современных условиях, выполняет все задачи, которые стоят перед этим предприятием.

За 30 лет в Академии управления образование получили 95 тысяч человек. Ежегодно здесь проходят подготовку и обучение более двух тысяч руководителей и специалистов государственных органов и организаций.