В Минске началась отправка призывников в соединения и воинские части Вооружённых Сил Беларуси

Отдать долг Родине. В столице началась отправка призывников в соединения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Отдать долг Родине. В столице началась отправка призывников в соединения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В парке Победы под звуки оркестра прошла торжественная церемония. В ней приняли участие представители Вооруженных Сил Беларуси, родные, друзья и близкие будущих военнослужащих. Для призывников прозвучали слова напутствия. Всего с 23 апреля по 7 мая на срочную военную службу призовут около тысячи пятисот минчан.
Лариса Полуян:
У меня младший уходит на службу в почетные войска. Волнуюсь очень сильно, но такую гордость испытываю. Уверена, что он не подведет, что он станет настоящим воином, защитником нашей прекрасной страны.
Алексей Колыванов, военный комиссар Минска:
Местом отправки традиционно выбрали вход у парка Победы. Это то знаковое место, которое является связующим звеном наших поколений.
Завершился торжественный митинг показательными выступлениями военнослужащих 5-й отдельной бригады специального назначения. После призывники отправились в расположения воинских частей.