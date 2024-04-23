В Минске началась отправка призывников в соединения и воинские части Вооружённых Сил Беларуси

Отдать долг Родине. В столице началась отправка призывников в соединения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В парке Победы под звуки оркестра прошла торжественная церемония. В ней приняли участие представители Вооруженных Сил Беларуси, родные, друзья и близкие будущих военнослужащих. Для призывников прозвучали слова напутствия. Всего с 23 апреля по 7 мая на срочную военную службу призовут около тысячи пятисот минчан.

Лариса Полуян:

У меня младший уходит на службу в почетные войска. Волнуюсь очень сильно, но такую гордость испытываю. Уверена, что он не подведет, что он станет настоящим воином, защитником нашей прекрасной страны.

Алексей Колыванов, военный комиссар Минска:

Местом отправки традиционно выбрали вход у парка Победы. Это то знаковое место, которое является связующим звеном наших поколений.