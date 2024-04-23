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В Минске началась отправка призывников в соединения и воинские части Вооружённых Сил Беларуси

23 апреля 2024 20:54
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Отдать долг Родине. В столице началась отправка призывников в соединения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске началась отправка призывников в соединения и воинские части Вооружённых Сил Беларуси-1

В парке Победы под звуки оркестра прошла торжественная церемония. В ней приняли участие представители Вооруженных Сил Беларуси, родные, друзья и близкие будущих военнослужащих. Для призывников прозвучали слова напутствия. Всего с 23 апреля по 7 мая на срочную военную службу призовут около тысячи пятисот минчан.

В Минске началась отправка призывников в соединения и воинские части Вооружённых Сил Беларуси-4

Лариса Полуян:
У меня младший уходит на службу в почетные войска. Волнуюсь очень сильно, но такую гордость испытываю. Уверена, что он не подведет, что он станет настоящим воином, защитником нашей прекрасной страны.

В Минске началась отправка призывников в соединения и воинские части Вооружённых Сил Беларуси-7

Алексей Колыванов, военный комиссар Минска:
Местом отправки традиционно выбрали вход у парка Победы. Это то знаковое место, которое является связующим звеном наших поколений.

В Минске началась отправка призывников в соединения и воинские части Вооружённых Сил Беларуси-10

Завершился торжественный митинг показательными выступлениями военнослужащих 5-й отдельной бригады специального назначения. После призывники отправились в расположения воинских частей.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Новости Минска и Минской области

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