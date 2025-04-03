В Беларуси проходит конкурс на лучшую женскую бизнес-идею – заявки принимаются до 1 июля

Совместить декретный отпуск и предпринимательскую деятельность. В Беларуси проходит конкурс на лучшую женскую бизнес-идею. Принять участие могут мамы, у которых есть дети в возрасте до трех лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы присоединиться к инициативе, нужно представить свой предпринимательский проект с кратким описанием, включая цели, аудиторию, особенности и преимущества. Заявки принимаются онлайн до 1 июля по почте, адрес указан на сайте Министерства экономики. Тематика бизнес-проектов не ограничена и позволяет проявить креативность.

Руслан Неверович, заместитель директора департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:

Основная идея конкурса – помочь женщинам раскрыть свой потенциал, сохранив при этом гармонию в семейной жизни. Интересно рассмотреть те бизнес-идеи, которые на сегодняшний день могут быть актуальны для нашей страны, в наших условиях. Поэтому, чем он будет интересен, креативен, чем в нем будет заложено больше какой-то новизны, эти проекты уже будут больше подвержены победе, чем аналогичные у других участников.

По итогам конкурса определят три лучших проекта. Победительницы получат ценные подарки и возможность пройти стажировку в школах бизнеса.