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В Беларуси проходит конкурс на лучшую женскую бизнес-идею – заявки принимаются до 1 июля

03 апреля 2025 06:16
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Совместить декретный отпуск и предпринимательскую деятельность. В Беларуси проходит конкурс на лучшую женскую бизнес-идею. Принять участие могут мамы, у которых есть дети в возрасте до трех лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходит конкурс на лучшую женскую бизнес-идею – заявки принимаются до 1 июля-2

Чтобы присоединиться к инициативе, нужно представить свой предпринимательский проект с кратким описанием, включая цели, аудиторию, особенности и преимущества. Заявки принимаются онлайн до 1 июля по почте, адрес указан на сайте Министерства экономики. Тематика бизнес-проектов не ограничена и позволяет проявить креативность.

В Беларуси проходит конкурс на лучшую женскую бизнес-идею – заявки принимаются до 1 июля-4

Руслан Неверович, заместитель директора департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:
Основная идея конкурса – помочь женщинам раскрыть свой потенциал, сохранив при этом гармонию в семейной жизни. Интересно рассмотреть те бизнес-идеи, которые на сегодняшний день могут быть актуальны для нашей страны, в наших условиях. Поэтому, чем он будет интересен, креативен, чем в нем будет заложено больше какой-то новизны, эти проекты уже будут больше подвержены победе, чем аналогичные у других участников.

По итогам конкурса определят три лучших проекта. Победительницы получат ценные подарки и возможность пройти стажировку в школах бизнеса.

# Руслан Неверович # Конкурс # Женщины Беларуси

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