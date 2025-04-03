Аналитик БИСИ о Директиве №11: власти Беларуси уже начали выполнение предвыборных обещаний

Слаженность работы всей вертикали и четкий порядок на местах: Президент накануне подписал Директиву о совершенствовании работы органов власти и усилении исполнительской дисциплины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ стал важным этапом модернизации системы госуправления. Он имеет стратегическое значение не только для внутренней, но и внешней политики. Цель – максимально нарастить результативность работы управленческой вертикали, усилить исполнительскую дисциплину. А также повысить социальную ответственность каждого.

Директива № 11 – это новый этап в построении сильного, социально ориентированного государства, где интересы человека – наивысший приоритет. Это не просто административная реформа, а вклад в повышение качества жизни каждого белоруса через увеличение прозрачности, повышение профессионализма и роста результативности работы власти. Документ актуализирует задачи, которые стоят перед всеми уровнями госуправления. Подчеркивает необходимость системной работы над повышением качества принятия решений, оперативности их реализации и личной ответственности каждого руководителя за порученное направление.