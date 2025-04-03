Аналитик БИСИ о Директиве №11: власти Беларуси уже начали выполнение предвыборных обещаний
Слаженность работы всей вертикали и четкий порядок на местах: Президент накануне подписал Директиву о совершенствовании работы органов власти и усилении исполнительской дисциплины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ стал важным этапом модернизации системы госуправления. Он имеет стратегическое значение не только для внутренней, но и внешней политики. Цель – максимально нарастить результативность работы управленческой вертикали, усилить исполнительскую дисциплину. А также повысить социальную ответственность каждого.
Директива № 11 – это новый этап в построении сильного, социально ориентированного государства, где интересы человека – наивысший приоритет. Это не просто административная реформа, а вклад в повышение качества жизни каждого белоруса через увеличение прозрачности, повышение профессионализма и роста результативности работы власти. Документ актуализирует задачи, которые стоят перед всеми уровнями госуправления. Подчеркивает необходимость системной работы над повышением качества принятия решений, оперативности их реализации и личной ответственности каждого руководителя за порученное направление.
Сергей Жук, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Принятие Директивы № 11 созвучно с теми положениями, которые были вынесены главой государства в предвыборной программе. Это дебюрократизация, повышение эффективности государственного управления, комплексная информатизация органов государственной власти. Поэтому мы видим, что власти Республики Беларусь уже сейчас пришли к необходимости выполнения предвыборных обещаний. И это происходит достаточно быстро и эффективно. Директива создает хороший задел для повышения уровня информатизации и диджитализации государственного управления. Создаваемые информационные системы позволят оптимизировать взаимодействие между органами государственной власти и различного рода организациями, в том числе субъектами хозяйства.
Четкое исполнение решений и поручений ускорит реализацию государственных программ, это, в свою очередь, еще больше укрепит нашу социальную стабильность.