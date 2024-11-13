Шпаковский: белорусы – мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей:

Как сказал наш Главнокомандующий: пока я Президент (а Лукашенко – президент мира. Мы же знаем это, да? Вся его деятельность на посту главы государства направлена на то, чтобы в нашей стране и в регионе был мир), я готовлюсь к войне. Все логично. То есть мы не собираемся ни на кого нападать, ни с кем воевать, но мы тоже готовимся.

В 2020 году тактического ядерного оружия на территории Беларуси не было. И в Конституции существовала норма о том, что Республика Беларусь обязуется сделать свою страну безъядерной. Попытались спровоцировать у нас государственный переворот, вооружались, заявляли о том, что захватят Беларусь за три дня. Помните же, были такие высказывания? Это бывшие, но тем не менее генералы, высокопоставленные военачальники. Мы это все отслеживали. Значит, развязали в Украине войну. Ввели туда свои подразделения специального назначения. Мы же тоже об этом знаем. Это в части, касающейся поляков. Что получили? Получили «Искандеры» с возможностями несения специальных боеприпасов. Получили тактическое ядерное оружие Российской Федерации фактически на польской границе. А там же есть еще один момент. Они же плачут, знаете, по какому поводу? Как вы могли провести учения с китайцами? Впервые китайские вооруженные силы оказались у границ НАТО. Так мы еще и не такое можем провести. И проведем обязательно. Повторяю, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.