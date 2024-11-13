Очередной вброс! В интернете разгоняют фейк о плачевном состоянии медицины в Гомельской области

Вот яркая иллюстрация того, как информацию можно перевернуть с ног на голову и попытаться сделать из вполне закономерного факта громкую сенсацию. Речь об оказании специализированной хирургической помощи в некоторых районах Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда в том, что, действительно, некоторые виды вмешательств эффективнее делать в относительно крупных клиниках, а пациентов туда, соответственно, оперативно доставлять. Это к вопросу о разумном использовании техники и кадров. А вот ложь в том, что в интернете (вероятно, те, кому это выгодно) разгоняют фейк о якобы плачевном состоянии медицины в регионе и едва ли не о закрытии больниц. Мы не могли не оставить это без внимания.

Где нездоровые фантазии, а где же здравый смысл – разбиралась Анна Корольчук.

Четыре больницы Гомельской области не прошли аккредитацию по профилю «Хирургия» – новость, которую вмиг подхватили оппозиционные ресурсы. Пишут, что якобы в медучреждениях нет персонала и материальной базы, а маломобильных пациентов бросят без своевременной помощи. В реальности положение дел, конечно, совсем иное. Чтобы разобраться в ситуации и сделать честные выводы, мы обратились к специалистам на местах.