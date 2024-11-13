Очередной вброс! В интернете разгоняют фейк о плачевном состоянии медицины в Гомельской области
Вот яркая иллюстрация того, как информацию можно перевернуть с ног на голову и попытаться сделать из вполне закономерного факта громкую сенсацию. Речь об оказании специализированной хирургической помощи в некоторых районах Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда в том, что, действительно, некоторые виды вмешательств эффективнее делать в относительно крупных клиниках, а пациентов туда, соответственно, оперативно доставлять. Это к вопросу о разумном использовании техники и кадров. А вот ложь в том, что в интернете (вероятно, те, кому это выгодно) разгоняют фейк о якобы плачевном состоянии медицины в регионе и едва ли не о закрытии больниц. Мы не могли не оставить это без внимания.
Где нездоровые фантазии, а где же здравый смысл – разбиралась Анна Корольчук.
Четыре больницы Гомельской области не прошли аккредитацию по профилю «Хирургия» – новость, которую вмиг подхватили оппозиционные ресурсы. Пишут, что якобы в медучреждениях нет персонала и материальной базы, а маломобильных пациентов бросят без своевременной помощи. В реальности положение дел, конечно, совсем иное. Чтобы разобраться в ситуации и сделать честные выводы, мы обратились к специалистам на местах.
Сергей Белый, начальник главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома:
Медицинская аккредитация позволяет объективно оценить качество оказания медицинской помощи в той или иной организации здравоохранения. На основании этой оценки вырабатываются соответствующие планы по ее совершенствованию. И в соответствии с этими планами формируется финансирование. То есть медицинская аккредитация позволяет улучшить не только качество оказания медицинской помощи, но и эффективно использовать финансовые средства, которые выделяются на содержание организации здравоохранения.
Правовой институт медицинской аккредитации в Беларуси появился в 2021 году со вступлением в силу обновленного закона «О здравоохранении». Он закрепил единый стандарт оказания услуг по каждому из профилей, включая наличие оборудования, медикаментов и персонала. При этом в Минздраве отмечают: дорогостоящие аппараты должны использоваться ежедневно, а врачи иметь регулярную практику для сохранения квалификации. В малонаселенных районах сделать это не всегда возможно.
Вместе с тем отсутствие аккредитации не приговор, медицинские учреждения ведут «работу над ошибками». В сентябре центральная районная больница Лоева после устранения замечаний получила необходимый допуск по хирургии. Модернизация отделений и поликлиники ведутся и в Корме.
Леонид Арутюнянц, главный врач Кормянской центральной районной больницы:
За последние годы была укреплена материально-техническая база учреждения, были выполнены текущие ремонты: благоустройство, ремонт отделений и палат, замена окон. Обновлены отделения. В инфекционном отделении был проведен дорогостоящий текущий ремонт, созданы все необходимые комфортные условия для пациентов.
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