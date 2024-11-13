Шпаковский: роль ООН деградировала до пространства, где можно обменяться бранными аргументами

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим угрозу войны для Беларуси и поговорим о действиях Трампа на политической арене США. В эфире советник-посланник посольства Беларуси в России, депутат Палаты представителей Александр Шпаковский.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей:

Относительно климатической повестки. Во-первых, очень много намусолено вокруг этой темы, сложно добраться до истины. Выпито огромное количество чашек кофе, проведено много саммитов, где собираются респектабельные, хорошо одетые люди и рассуждают на тему экологических изменений, рисков, вызовов и угроз в этой связи. А если мы посмотрим на коэффициент полезного действия и на конечный результат, то окажется, что ситуация только ухудшается. Как и вследствие многочисленных мирных конференций и дипломатических усилий, медиации, деятельности различных фондов, экспертных сообществ, которые на этом зарабатывают неплохие средства, тем не менее количество вооруженных конфликтов в современном мире – 183. Практически столько же, сколько независимых государств. Да, они в разной стадии интенсивности находятся, но мы наблюдаем уже на сегодня две полноценные войны. Одна из них в Европе, вторая – на Ближнем Востоке. И никто эти события остановить не может. Роль Организации Объединенных Наций постепенно деградировала даже не до уровня переговорной площадки просто, а до, скажем так, некого пространства, где можно встретиться, просто обменяться бранными аргументами. Дошли до того, что одна из стран, которая в принципе создана благодаря резолюции Организации Объединенных Наций, запретила въезд генсеку ООН на свою территорию. Так же происходит и с климатом.