Шпаковский: роль ООН деградировала до пространства, где можно обменяться бранными аргументами
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим угрозу войны для Беларуси и поговорим о действиях Трампа на политической арене США. В эфире советник-посланник посольства Беларуси в России, депутат Палаты представителей Александр Шпаковский.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей:
Относительно климатической повестки. Во-первых, очень много намусолено вокруг этой темы, сложно добраться до истины. Выпито огромное количество чашек кофе, проведено много саммитов, где собираются респектабельные, хорошо одетые люди и рассуждают на тему экологических изменений, рисков, вызовов и угроз в этой связи. А если мы посмотрим на коэффициент полезного действия и на конечный результат, то окажется, что ситуация только ухудшается. Как и вследствие многочисленных мирных конференций и дипломатических усилий, медиации, деятельности различных фондов, экспертных сообществ, которые на этом зарабатывают неплохие средства, тем не менее количество вооруженных конфликтов в современном мире – 183. Практически столько же, сколько независимых государств.
Да, они в разной стадии интенсивности находятся, но мы наблюдаем уже на сегодня две полноценные войны. Одна из них в Европе, вторая – на Ближнем Востоке. И никто эти события остановить не может. Роль Организации Объединенных Наций постепенно деградировала даже не до уровня переговорной площадки просто, а до, скажем так, некого пространства, где можно встретиться, просто обменяться бранными аргументами. Дошли до того, что одна из стран, которая в принципе создана благодаря резолюции Организации Объединенных Наций, запретила въезд генсеку ООН на свою территорию. Так же происходит и с климатом.
Что свойственно нашему Президенту? Он неоднократно называл свою риторику и свою политику искренней. Это действительно так. За это он привлекает избирателей. В этом его прелесть. Отдельные, скажем так, изощренные в дипломатических уловках эксперты, допустим, видят в этом некие минусы Лукашенко и потом разбирают его фразы на цитаты. Но глубинный народ он привлекает именно такой своей искренностью. Я просто знаю, это была фраза Президента, он сказал ее в адрес одного из наших министров иностранных дел, когда ему говорили, что Александр Григорьевич, может быть, не стоит так резко. Говорит, ты знаешь, в таком случае это будет не Лукашенко, а какой-то министр иностранных дел, дипломат. Лукашенко, вот он как дрова рубит. Такая и политика у него. Она эффективна.
То, что в Беларуси 30 лет мир, то, что мы развиваемся не благодаря, а вопреки существующей конъюнктуре, свидетельствует о том, что Лукашенко делает все правильно. И то, что он называет вещи своими именами, возможно, это на сегодня единственный пробивающийся голос правды в современном мире. Очередной прошел Всемирный саммит по борьбе с изменениями климата в Баку. И каков результат? Давайте зададимся этим вопросом. Кто читал итоговые документы? Какая оценка регулирующего воздействия принимаемых мер? К чему в конце концов пришли и для чего это все было? Пожалуй, честно, положа руку на сердце, на эти вопросы ответят, как говорил великий мыслитель современности Кличко, не только лишь все.