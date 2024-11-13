Азарёнок: Макрон перезапустил угольную шахту – где «зеленая» экономика? Ой, газку российского не хватает

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Если вам когда-нибудь покажется, что вы сделали что-то стыдное, недостойное, жалкое, смешное, глупое, вспомните пока еще Президента Польши Дуду.
Ложь не есть правда, истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Григорий Азаренок:
Фанаберистая псевдошляхта в эти дни – главный поставщик кринжа. Дело было в Баку на экологическом саммите. Батька встретился с Президентом Сербии, с лидером Зимбабве. Батька жестко и красиво выступил, об этом мы еще и поговорим. Приехала туда и польская Дуда. Девочка с надутыми щечками, курва. Есть такая дипломатическая традиция – «фэмили фото». Когда много лидеров стран собирается, их запечатлевают на снимке, журналисты потом любят эти фотки рассматривать, а политологи гадают, что значит, когда этот стоял с этим, а вон та – во втором ряду. Как правило, это ничего не значит, но не забирать же нам хлеб у политологов.
И тут решила польская девочка-дудочка-дурочка отжечь. Она не пошла фотографироваться, потому что не хотела стоять с Александром Лукашенко. Эрдоган, Алиев, Мерзиеев, лидеры ближневосточных стран, африканских, даже Санду, прости господи – никого ничего не смутило, только польскую обиженку. Вообще эта республика часто ведет себя как шкет-подросток. Сначала задирается с большими мальчиками, а когда достанет – идет прятаться за спину старшего брата. Правда, брат этот англосаксонский всегда кидает, шкету бьют по зубам, а потом он долго плачется и сочиняет «Полонез» Огинского. Так вот, Дуда спряталась в туалете. Плакала, обмочила брючину, потом долго сушила, но пятно осталось. Так и вышла потом выступать. Благо, Батька не заметил. Как раз в этот момент беседовал с Президентом Гвинеи-Бисау.
Григорий Азаренок:
Но своего Президента с надутыми щечками не подвел и косплеящий гитлеровскую челку его министр очень странных дел Радек Сикорский. Он там в президенты собирается. Пришел на телевидение. И тут у него взяли и спросили про происхождение жены. Она же Энн Эпплбаум, гражданка США и ярая фанатка Израиля, ненавистница России. Какое она к пани имеет отношение, не знает самый последний варшавский шинкарь. Вот журналистка спросила, и Радек совсем сдулся.
Григорий Азаренок:
А Батька не разменивается на политессы, не играется в дипломатию, не крутит словесных кружев. Говорит правду. Жестко, прямо и однозначно.
Полная речь Лукашенко на саммите в Баку – читать здесь.
Григорий Азаренок:
Из смешного. Сегодня Макроняка во Франции перезапустил угольную шахту. Где там «зеленая» экономика? Где энергетика? Хартия Парижская где, я спрашиваю? Ой, газку российского не хватает. Ну лохи, что тут скажешь. Только голову нам дурить не надо. Батька не позволит.
Вы уничтожаете природу. Вы ее эксплуатируете нещадно. Вы клепаете снаряды и ракеты. Вы сносите города. Вы поставляете кассетные боеприпасы. Вы заразили весь мир искусственным ковидом, созданным на ваших биологических лабораториях. Вы – лицемерный грязный Запад. Это все вы. И мы здесь, в Беларуси, обладаем привилегией говорить правду и называть вещи своими именами, произносить непреложные истины.
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