Азарёнок: Макрон перезапустил угольную шахту – где «зеленая» экономика? Ой, газку российского не хватает

Григорий Азаренок:

Фанаберистая псевдошляхта в эти дни – главный поставщик кринжа. Дело было в Баку на экологическом саммите. Батька встретился с Президентом Сербии, с лидером Зимбабве. Батька жестко и красиво выступил, об этом мы еще и поговорим. Приехала туда и польская Дуда. Девочка с надутыми щечками, курва. Есть такая дипломатическая традиция – «фэмили фото». Когда много лидеров стран собирается, их запечатлевают на снимке, журналисты потом любят эти фотки рассматривать, а политологи гадают, что значит, когда этот стоял с этим, а вон та – во втором ряду. Как правило, это ничего не значит, но не забирать же нам хлеб у политологов.

И тут решила польская девочка-дудочка-дурочка отжечь. Она не пошла фотографироваться, потому что не хотела стоять с Александром Лукашенко. Эрдоган, Алиев, Мерзиеев, лидеры ближневосточных стран, африканских, даже Санду, прости господи – никого ничего не смутило, только польскую обиженку. Вообще эта республика часто ведет себя как шкет-подросток. Сначала задирается с большими мальчиками, а когда достанет – идет прятаться за спину старшего брата. Правда, брат этот англосаксонский всегда кидает, шкету бьют по зубам, а потом он долго плачется и сочиняет «Полонез» Огинского. Так вот, Дуда спряталась в туалете. Плакала, обмочила брючину, потом долго сушила, но пятно осталось. Так и вышла потом выступать. Благо, Батька не заметил. Как раз в этот момент беседовал с Президентом Гвинеи-Бисау.