Шопинг с пристрастием. Где огурцы стоят дороже мяса, а кто до сих пор торгует польскими яблоками?

Новости Беларуси. Ценообразование – основа справедливого мира в Беларуси, об этом на неделе заявил глава государства на совещании по вопросам формирования цен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще осенью в Беларуси взялись за наведение порядка на торговых полках. Боролись именно с необоснованным завышением стоимости товаров. Рост цен никто отменять не собирался, да и это невозможно. А вот вернуть процесс в справедливое русло – с этой задачей справились. В среднем цены снизились на 3 %. Но баланс все равно не установлен.

На совещании озвучили зарплаты торговых боссов. Честно – это шок. 193 тысячи рублей, 98 тысяч рублей. Сумма в 36 тысяч на этом фоне даже выглядит уже не так пугающе. Все было бы хорошо – пусть люди зарабатывают, если бы на другой чаше весов не лежали зарплаты кассиров и продавцов. Они куда скромнее: от 800 до 1 200 рублей. Справедливостью здесь и не пахнет. Более того, крупные сетевики не спешат тратиться на белорусское. Овощи и фрукты так и остались в стабфондах. Выгоднее завести по импорту, а потом продавать уже ставшей нарицательной египетскую картошку.