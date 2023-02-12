Шопинг с пристрастием. Где огурцы стоят дороже мяса, а кто до сих пор торгует польскими яблоками?
Новости Беларуси. Ценообразование – основа справедливого мира в Беларуси, об этом на неделе заявил глава государства на совещании по вопросам формирования цен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще осенью в Беларуси взялись за наведение порядка на торговых полках. Боролись именно с необоснованным завышением стоимости товаров. Рост цен никто отменять не собирался, да и это невозможно. А вот вернуть процесс в справедливое русло – с этой задачей справились. В среднем цены снизились на 3 %. Но баланс все равно не установлен.
На совещании озвучили зарплаты торговых боссов. Честно – это шок. 193 тысячи рублей, 98 тысяч рублей. Сумма в 36 тысяч на этом фоне даже выглядит уже не так пугающе. Все было бы хорошо – пусть люди зарабатывают, если бы на другой чаше весов не лежали зарплаты кассиров и продавцов. Они куда скромнее: от 800 до 1 200 рублей. Справедливостью здесь и не пахнет. Более того, крупные сетевики не спешат тратиться на белорусское. Овощи и фрукты так и остались в стабфондах. Выгоднее завести по импорту, а потом продавать уже ставшей нарицательной египетскую картошку.
Так кто портит белорусские торговые аппетиты, бракует свое и явно завышает цифры не только в ценниках, но и в расчетниках? Наш политобозреватель Илона Волынец отправилась на шоппинг с пристрастием и оценила ассортимент торговых проблем.
Один из популярных торговых центров Витебска. На прилавках изобилие овощей и фруктов. И с родных полей, и с зарубежных плантаций. Правда, определить родину происхождения товара удается не везде. Если с фруктами (бананами, апельсинами, манго) все понятно, то с овощами – сложнее. Остается надеяться или на интуицию, или на честность продавца.
Рынок на то и рынок, чтобы у покупателя был выбор. На вкус и цвет и ценники разные. И вроде бы логично: импортное дороже, отечественное – дешевле.
Владимир, покупатель:
Может, предвзятое мнение, может, нет, но почему-то считается, что белорусский лучший. Как бы домашний, здесь меньше чего-то добавлено в него.
А это один из столичных прилавков. Фото нам прислали телезрители. Мол, глядя на цену свежего огурца, как-то и аппетит пропадает. 14 рублей за килограмм, причем двух разных сортов.
Обращаем внимание на производителя: Россия. Возникает вопрос: куда же пропал отечественный? Порой негде упасть и белорусскому яблоку. Вот только не в переносном, а буквальном смысле. На его месте частенько лежит импортный (продолжение истории, которое вас удивит, здесь).
Олеся Артюшина, заведующий социальным отделом Минского городского объединения профсоюзов:
Например, возьмем яблоки. У нас одно время задавали очень много вопросов, почему белорусское яблоко отсутствует, хотя мы знаем, что урожай был прекрасный в прошлом году. Это будет яблоко 3,83, голден. Оно не будет белорусским, скорее всего, Польша, импортное. Наше белорусское яблоко стоит до 2,50.
В стабфонды по стране заложили более 144 тысяч тонн картофеля, овощей, яблок. Это почти на треть больше, чем в прошлое межсезонье. Так почему порой в магазинах «бульбаши» не могут отыскать свою картошку? Жесткое требование Президента: в первую очередь обеспечить внутренний рынок. На неделе глава государства собрал в широком составе совещание по вопросам ценообразования.
Лукашенко – правительству: если мы опять начнем есть египетскую картошку – пеняйте на себя. Подробнее здесь.
Обуздать цены правительству было поручено четыре месяца назад. С середины октября вступило в силу соответствующее постановление Совмина. И речь шла не о том, чтобы заморозить, а разработать эффективную систему регулирования. К процессу подключился парламент, комитет госконтроля, профсоюзы, местные органы власти. И вот результаты мониторинга: Из 20 европейских стран Беларусь заняла 17‑е место по уровню инфляции. Показатель замедлился до 12 %. В 2023 году Александр Лукашенко ориентирует на 7-8 %, при этом по полочкам раскладывает недочеты.
Лукашенко: обуздать цены непросто, мы должны использовать преимущества нашей диктатуры. Подробнее.
И речь не только о продуктах питания. По белорусским правилам должны играть все участники рынка вне зависимости от предлагаемого товара.
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