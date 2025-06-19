В Молдове протестуют из-за милитаризации. Накануне в Кишиневе прошел пикет у здания правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Молдове протестуют из-за милитаризации. Накануне в Кишиневе прошел пикет у здания правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди требовали остановить «накачку» страны оружием и перенаправить средства из военного бюджета на социальные нужды. Организатором акции выступила оппозиционная партия «Сердце Молдовы». В руководстве объединения заявили, что если Майя Санду не перестанет подражать странам ЕС, пытаясь проводить милитаризацию, то Молдова пойдет по «украинскому сценарию». Активисты партии призвали чиновников соблюдать нейтралитет, поскольку это конституционная обязанность власти.