Дзермант про урок Президента в День знаний: «Мы увидели и услышали по-настоящему государственный подход и позицию»

Новости Беларуси. Авторская журналистика и рубрика Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее темой на этот раз станет недавно проведенный урок исторической памяти с участием главы государства. Почему это занятие стоит проанализировать очень детально? Президент объяснил, кажется, на первый взгляд сложное очень доступным языком. Да, мы все далеко не политики. Но быть аполитичными ввиду всего происходящего вокруг нас, давайте быть честными, уже не получится. Потому знать азы рекомендовано каждому.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Урок исторической памяти по случаю Дня знаний у Президента Беларуси получился гораздо шире заявленного формата. Глава государства нарисовал широкую историческую и идейно-политическую палитры и расставил основные наши ценностные и смысловые ориентиры. И поэтому идеи и смыслы, произнесенные там, будут иметь долгое и важное значение. Выделим ключевые моменты: общие истоки, историческая судьба трех восточнославянских, русских народов. Акцент на восточнославянское ядро в ВКЛ, неприятие польского шовинизма и в целом западного колониализма, объективная оценка советского периода, который стал очень плодотворным для белорусов, видение своего достойного места в равноправном союзе вместе с Россией, обретение будущего через развитие высоких технологий и сотрудничество с дружественными странами. Получился стройный концептуальный взгляд на белорусскую идентичность без всякого русофобского национализма. И почти все высказанное Президентом отражает достаточно серьезную интеллектуальную и идеологическую работу, которая была проделана в Беларуси за последние два года. Причем с учетом новейших научных разработок, но на прочной базе традиционной историографии.

Алексей Дзермант:

Что имеется в виду? Например, представление о единых истоках трех восточнославянских народов, вышедших из Древней Руси, о русском (то есть восточнославянском) ядре Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского, об угнетении и культуроциде предков белорусов в Речи Посполитой, о трехчастном большом русском народе в Российской империи – это, в общем, традиционные, известные вещи, но поданные в концептуальном единстве. Возможно, даже впервые из уст главы государства именно в таком формате. Разносторонняя оценка, но с итоговым позитивным акцентом в отношении советского времени – это уже из новейших разработок. С одной стороны, нет апологетики, закрывающей глаза на очевидные ошибки и просчеты советской власти, с другой стороны – нет шельмования и огульного отрицания. Особенно в плане оценки достижений сталинского периода.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сегодня существуем, и еще крестовый поход оттуда так и не начался через Беларусь туда, дальше на восток, еще и потому что этот Берия был. И который возглавил процесс создания ядерного оружия. Ядерное оружие, которое я вообще не приемлю, ненавижу, но которое, к нашему счастью, у нас есть. В данном случае, у России. И это оружие сдерживания. Они давно нас бы уже перемололи и растоптали, если бы не боялись ответа ядерного оружия. А это Сталин и Берия.

Алексей Дзермант:

Но самое главное, на мой взгляд, – в этом уроке удалось найти золотую середину между фактом существования белорусской идентичности и истории со своими характерными особенностями и общерусским цивилизационным контекстом. Без всякого радикализма в ту или иную сторону. А это значит, что мы увидели и услышали по-настоящему государственный подход и позицию. Именно так и нужно подходить к сложной истории, историческим фактам и интерпретациям, иногда прямо противоречащим друг другу. Отрадно, что мы наконец занялись этим вопросом, потому как он серьезно влияет на мировоззрение наших граждан, и эту сферу нельзя отдавать на откуп проходимцам, желающим подсунуть нам свои взгляды на прошлое, чтобы в итоге подчинить нас себе в настоящем и будущем. И не зря Президент сверял свои знания и даже ощущения истории и исторического наследия с мнением и оценками ученых, преподавателей, студентов и школьников. И не всегда эти оценки совпадали. Но в этом нет ничего удивительного. Белорусское общество открытое, в нем присутствуют разные точки зрения, иногда прямо противоречащие официальной линии и научному подходу. Но такова реальность, с которой нужно сверяться и с которой нужно работать. И Президент показал один из самых эффективных методов такой работы – в прямом и честном диалоге лицом к лицу с не самой простой аудиторией. Нельзя не отметить и «евразийский» тезис Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Не все там идиоты, все прекрасно понимают, где счастье Европейского союза и всей Европы. Здесь, в Евразии. Надо договориться с нами, с Российской Федерацией и объединиться – технологичный Запад и ресурсная база в Российской Федерации. Продвинутые, талантливые люди. Все есть для того, чтобы объединиться и стать самым мощным и влиятельным центром на всей планете.