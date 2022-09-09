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«Я горжусь тем, что я следователь». В Минске отметили лучших представителей СК

09 сентября 2022 16:47
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Новости Беларуси. 11 лет на страже закона. Накануне Дня сотрудника органов предварительного следствия отмечены лучшие столичные следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Я горжусь тем, что я следователь». В Минске отметили лучших представителей СК-1

На сцене Дворца культуры железнодорожников государственными наградами и почетными благодарностями наградили особо отличившихся по службе работников ведомства. Здесь же вручены и очередные специальные звания.  

«Я горжусь тем, что я следователь». В Минске отметили лучших представителей СК-4

Юлия Шалковская, старший следователь Ленинского РОСК Минска:  
Я много лет назад совершенно осознанно выбрала свою профессию. И по сей день я довольна выбором, я горжусь тем, что я следователь. И конечно же, мне безмерно приятно, что руководством замечены, замечена моя работа, мои старания, мой вклад.  

«Я горжусь тем, что я следователь». В Минске отметили лучших представителей СК-7

Немало слов поздравлений прозвучало 9 сентября в адрес блюстителей закона. Подарком для них стал праздничный концерт. В этот вечер зал вместил 300 гостей. И это не только сотрудники Минского управления СК, но и представители других ведомств, вместе с которыми следователи плечом к плечу борются с преступным миром.  

«Я горжусь тем, что я следователь». В Минске отметили лучших представителей СК-10

Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минску:  
Мы активно и успешно боремся с такими преступлениями как распространение и сбыт наркотиков. Такими преступлениями, как хищение денежных средств путем интернет-технологий. И конечно же, это преступления против личности. Минск имеет одни из самых лучших показателей по раскрываемости указанных видов преступлений. Следователи столицы вместе со своими коллегами из иных служб правоохранительного блока 24 часа в сутки 7 дней в неделю несут свою службу, чтобы наши минчане, граждане столицы, гости чувствовали себя в безопасности.  

«Я горжусь тем, что я следователь». В Минске отметили лучших представителей СК-13

Ежедневно в Минске на суточное дежурство заступают почти 20 следователей. Только с начала 2022 года в производстве столичного управления СК находится более 23 тысяч уголовных дел.  

# Следственный комитет Беларуси # общество # Юлия Шалковская # Фотофакт

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