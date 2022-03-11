Сходу обсудил вопросы повестки с белорусским послом. Александр Лукашенко проводит встречу с Владимиром Путиным

Белорусско-российское сотрудничество 11 марта обсудят на высшем уровне. Начинается встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш Президент направился с рабочим визитом в Москву утром. Белорусский борт № 1 на российской земле встречала представительная делегация. Что касается повестки переговоров, в планах обсуждение самых актуальных вопросов. Их глава государства стал рассматривать практически сходу, пригласив в свою машину белорусского посла в России Владимира Семашко.