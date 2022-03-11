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Сходу обсудил вопросы повестки с белорусским послом. Александр Лукашенко проводит встречу с Владимиром Путиным

11 марта 2022 10:42
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Белорусско-российское сотрудничество 11 марта обсудят на высшем уровне. Начинается встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сходу обсудил вопросы повестки с белорусским послом. Александр Лукашенко проводит встречу с Владимиром Путиным-1

Наш Президент направился с рабочим визитом в Москву утром. Белорусский борт № 1 на российской земле встречала представительная делегация. Что касается повестки переговоров, в планах обсуждение самых актуальных вопросов. Их глава государства стал рассматривать практически сходу, пригласив в свою машину белорусского посла в России Владимира Семашко.  

Сходу обсудил вопросы повестки с белорусским послом. Александр Лукашенко проводит встречу с Владимиром Путиным-4

Президенты Беларуси и России проводят переговоры сегодня в Кремле. Среди основных тем – актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие в условиях санкций. Безусловно, главы государств обсудят обстановку в регионе и отдельно ситуацию в Украине.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Владимир Семашко # Фотофакт

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