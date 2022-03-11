Валентин Семеняко: «Законопроекты, которые вносятся в повестку дня сессии, уже готовы к рассмотрению»

Повестка дня насыщенная. Предстоит синхронизировать с обновленной Конституцией более 100 законопроектов и кодексов. При этом сохранить актуальные нормы и декреты Президента. Одно из основных направлений: законопроект о Всебелорусском народном собрании и правки в Избирательный кодекс. Разумеется, в поле зрения будут и вопросы экономического и социального блока. В первом чтении предстоит рассмотреть законы, касающиеся донорства крови, магистрального транспорта и обращения с отходами. Плюс два законопроекта во втором чтении. Парламентарии обратят особое внимание на предложения граждан, которые вносились в ходе диалоговых площадок по обсуждению Конституции.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Те законопроекты, которые вносятся в повестку дня сессии, уже готовы к рассмотрению, согласованы со всеми заинтересованными и одобрены постоянными комиссиями Палаты представителей. В то же время в постоянных комиссиях в работе в настоящее время находится порядка 30 законопроектов, которые по мере их готовности будут также включаться в повестку дня. Это достаточно большая работа, которую нужно завершить к марту 2024 года. В то же время депутатский корпус понимает алгоритм этой деятельности, мы к ней подходим достаточно подготовленными в соответствии с профилем каждой комиссии. И я думаю, что эти судьбоносные решения будут приняты в срок, качественно и очень ответственно.