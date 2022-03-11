Андрей Савиных: «Белорусская дипломатия переходит в режим защиты национальных интересов»

Новости Беларуси. Законодательно обеспечить все инициативы обновленной Конституции. В Палате представителей состоялось организационное заседание перед предстоящей восьмой сессией, которая начнет работу 15 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе обсуждений парламентарии обсудили и международную обстановку. И пришли к выводу, что нужно разработать такие политические механизмы, которые будут адекватно реагировать на внешние угрозы.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы видим очень много тревожных факторов, которые могут оказать негативное влияние на Республику Беларусь. В этих условиях, кстати, и меняется сам характер внешнеполитических усилий и внешней политики. От поиска каких-то контактов и новых возможностей белорусская дипломатия переходит в режим защиты национальных интересов, защиты суверенитета Республики Беларусь.