Прямой эфир

Андрей Савиных: «Белорусская дипломатия переходит в режим защиты национальных интересов»

11 марта 2022 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Законодательно обеспечить все инициативы обновленной Конституции. В Палате представителей состоялось организационное заседание перед предстоящей восьмой сессией, которая начнет работу 15 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Савиных: «Белорусская дипломатия переходит в режим защиты национальных интересов»-1

В ходе обсуждений парламентарии обсудили и международную обстановку. И пришли к выводу, что нужно разработать такие политические механизмы, которые будут адекватно реагировать на внешние угрозы.  

Андрей Савиных: «Белорусская дипломатия переходит в режим защиты национальных интересов»-4

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Мы видим очень много тревожных факторов, которые могут оказать негативное влияние на Республику Беларусь. В этих условиях, кстати, и меняется сам характер внешнеполитических усилий и внешней политики. От поиска каких-то контактов и новых возможностей белорусская дипломатия переходит в режим защиты национальных интересов, защиты суверенитета Республики Беларусь.  

Андрей Савиных: «Белорусская дипломатия переходит в режим защиты национальных интересов»-7

Восьмая сессия парламента Беларуси пройдет под собственным знаменем. Соответствующий Указ об официальных геральдических символах подписал Президент Беларуси в мае 2021 года. Символика Палаты представителей уже прошла все необходимые экспертизы.  

Валентин Семеняко: «Законопроекты, которые вносятся в повестку дня сессии, уже готовы к рассмотрению». Читайте здесь.  

# Парламент Беларуси # общество # Андрей Савиных # Валентин Семеняко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Изъято шесть самодельных коктейлей Молотова. СК выявил поджигателя порталов «БелТолл» в Борисовском районе
11 марта 2022 09:30

Изъято шесть самодельных коктейлей Молотова. СК выявил поджигателя порталов «БелТолл» в Борисовском районе

619 граждан Украины прибыли в Беларусь с 24 февраля
11 марта 2022 09:26

619 граждан Украины прибыли в Беларусь с 24 февраля

Мининформ предупреждает о недопустимости экстремистских публикаций в соцсетях
11 марта 2022 08:24

Мининформ предупреждает о недопустимости экстремистских публикаций в соцсетях