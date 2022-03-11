Андрей Савиных: «Белорусская дипломатия переходит в режим защиты национальных интересов»
Новости Беларуси. Законодательно обеспечить все инициативы обновленной Конституции. В Палате представителей состоялось организационное заседание перед предстоящей восьмой сессией, которая начнет работу 15 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе обсуждений парламентарии обсудили и международную обстановку. И пришли к выводу, что нужно разработать такие политические механизмы, которые будут адекватно реагировать на внешние угрозы.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы видим очень много тревожных факторов, которые могут оказать негативное влияние на Республику Беларусь. В этих условиях, кстати, и меняется сам характер внешнеполитических усилий и внешней политики. От поиска каких-то контактов и новых возможностей белорусская дипломатия переходит в режим защиты национальных интересов, защиты суверенитета Республики Беларусь.
Восьмая сессия парламента Беларуси пройдет под собственным знаменем. Соответствующий Указ об официальных геральдических символах подписал Президент Беларуси в мае 2021 года. Символика Палаты представителей уже прошла все необходимые экспертизы.
Валентин Семеняко: «Законопроекты, которые вносятся в повестку дня сессии, уже готовы к рассмотрению». Читайте здесь.