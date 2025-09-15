Республиканский фестиваль белорусских фильмов пройдёт в Бресте

Кинофорум, который продолжится по 29 сентября, откроет фильм «Классная» режиссера Кирилла Халецкого. Возвращение фестиваля в культурную жизнь страны после заметного перерыва – не формальность, а отражение перемен в кинематографической среде. Инициатива о проведении исходит от самой профессиональной общественности, что говорит о внутреннем запросе: фильмы в Беларуси не просто снимаются – их становится больше, они разнообразны по жанрам и источникам производства.

Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Беларуси:

Этот фестиваль проходит в обновленном формате. Так в нем выделен, если ранее был цельный список, скажем так, фильмов, которые смотрела одну жюри, то в нынешнем году у нас проходят конкурсные программы. Для каждой конкурсной программы, конкурсного просмотра создана свое жюри. Это игровые фильмы, не игровые фильмы, анимационные фильмы, телевизионные фильмы и фильмы, созданные студентами, студенческие фильмы. Для каждого фильма создана жюри, причем особенностью в фестивале является, как раз хорошей традицией практика остается, что в жюри входят не только представители Республики Беларусь, но и представители, видные кинематографисты, иностранных государств.

Фестиваль отражает рост количества фильмов и расширение круга их создателей. Кроме государственных киностудий, в конкурсе участвуют работы телеканалов, частных телекомпаний и независимых продюсеров. Студенческая программа включает фильмы учащихся Белорусской государственной академии искусств – это возможность увидеть, кто формирует будущее белорусского кино. Внеконкурсная часть фестиваля насыщена выставками, ретроспективными показами, специальными программами. Духовность, нравственность и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне – тематические акценты, которые задают тон не только содержанию, но и атмосфере фестиваля.