Прямой эфир

Республиканский фестиваль белорусских фильмов пройдёт в Бресте

15 сентября 2025 07:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От студенческих дебютов до телесериалов. Республиканский фестиваль белорусских фильмов начинается сегодня, 15 сентября, в Бресте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский фестиваль белорусских фильмов пройдёт в Бресте-2

Кинофорум, который продолжится по 29 сентября, откроет фильм «Классная» режиссера Кирилла Халецкого. Возвращение фестиваля в культурную жизнь страны после заметного перерыва – не формальность, а отражение перемен в кинематографической среде. Инициатива о проведении исходит от самой профессиональной общественности, что говорит о внутреннем запросе: фильмы в Беларуси не просто снимаются – их становится больше, они разнообразны по жанрам и источникам производства. 

Республиканский фестиваль белорусских фильмов пройдёт в Бресте-4

Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Беларуси:
Этот фестиваль проходит в обновленном формате. Так в нем выделен, если ранее был цельный список, скажем так, фильмов, которые смотрела одну жюри, то в нынешнем году у нас проходят конкурсные программы. Для каждой конкурсной программы, конкурсного просмотра создана свое жюри. Это игровые фильмы, не игровые фильмы, анимационные фильмы, телевизионные фильмы и фильмы, созданные студентами, студенческие фильмы. Для каждого фильма создана жюри, причем особенностью в фестивале является, как раз хорошей традицией практика остается, что в жюри входят не только представители Республики Беларусь, но и представители, видные кинематографисты, иностранных государств.

Фестиваль отражает рост количества фильмов и расширение круга их создателей. Кроме государственных киностудий, в конкурсе участвуют работы телеканалов, частных телекомпаний и независимых продюсеров. Студенческая программа включает фильмы учащихся Белорусской государственной академии искусств – это возможность увидеть, кто формирует будущее белорусского кино. Внеконкурсная часть фестиваля насыщена выставками, ретроспективными показами, специальными программами. Духовность, нравственность и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне – тематические акценты, которые задают тон не только содержанию, но и атмосфере фестиваля.

# Ирина Дрига # Фильмы о Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Сезон завершён! Более 45 тыс. пассажиров перевезла Детская железная дорога с начала лета
15 сентября 2025 07:02

Сезон завершён! Более 45 тыс. пассажиров перевезла Детская железная дорога с начала лета

В Витебске прошёл смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников ГАИ
15 сентября 2025 06:51

В Витебске прошёл смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников ГАИ

Генпрокуроры Беларуси и России обсудили совместную работу по защите исторической правды
15 сентября 2025 06:40

Генпрокуроры Беларуси и России обсудили совместную работу по защите исторической правды