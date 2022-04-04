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«Тоже следим за техникой». На что обращает внимание милиция во время посевной?

04 апреля 2022 14:33
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Новости Беларуси. Сотрудники правоохранительных органов ведут мониторинг объектов агропромышленного комплекса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проверяется выход на линии техники, контролируется сохранность товарно-материальных ценностей, а еще трудовая дисциплина. Сотрудники ГАИ пристальное внимание уделят порядку предрейсового осмотра водителей и техосмотру.

В рейде побывала и наш корреспондент Юлия Минич.

«Тоже следим за техникой». На что обращает внимание милиция во время посевной?-1

Юлия Минич, корреспондент:
Начало рабочего дня. Чтобы попасть на мехдвор, сотрудник прикладывает карточку к специальному считывателю, который фиксирует время. Далее, не отходя от места, проверяют на алкоголь в крови.

«Тоже следим за техникой». На что обращает внимание милиция во время посевной?-4

Тамара Федоровна Михновец диспетчер. Весь производственный процесс на виду, под зорким оком. Контроль строгий. Координирует работу сотрудников, оперативно решает вопросы. Всегда на связи.

«Тоже следим за техникой». На что обращает внимание милиция во время посевной?-7

Тамара Михновец, диспетчер сельхозпредприятия «Бобровичи»:
Тут программы стоят разные. И навигация стоит на нашем компьютере. Тоже следим за техникой: где она работает, сколько гектаров сделала. Это экономия топлива, экономия времени и, наверное, экономия времени специалистов. Чтобы узнать, сколько гектаров сделал человек, ему не надо ехать в поле. Он может сесть, посчитать и записать.

Подробности в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Минич # Тамара Михновец # Фотофакт

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