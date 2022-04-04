«Тоже следим за техникой». На что обращает внимание милиция во время посевной?

Юлия Минич, корреспондент: Начало рабочего дня. Чтобы попасть на мехдвор, сотрудник прикладывает карточку к специальному считывателю, который фиксирует время. Далее, не отходя от места, проверяют на алкоголь в крови.

Тамара Михновец, диспетчер сельхозпредприятия «Бобровичи»:

Тут программы стоят разные. И навигация стоит на нашем компьютере. Тоже следим за техникой: где она работает, сколько гектаров сделала. Это экономия топлива, экономия времени и, наверное, экономия времени специалистов. Чтобы узнать, сколько гектаров сделал человек, ему не надо ехать в поле. Он может сесть, посчитать и записать.