«Тоже следим за техникой». На что обращает внимание милиция во время посевной?
Новости Беларуси. Сотрудники правоохранительных органов ведут мониторинг объектов агропромышленного комплекса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проверяется выход на линии техники, контролируется сохранность товарно-материальных ценностей, а еще трудовая дисциплина. Сотрудники ГАИ пристальное внимание уделят порядку предрейсового осмотра водителей и техосмотру.
В рейде побывала и наш корреспондент Юлия Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
Начало рабочего дня. Чтобы попасть на мехдвор, сотрудник прикладывает карточку к специальному считывателю, который фиксирует время. Далее, не отходя от места, проверяют на алкоголь в крови.
Тамара Федоровна Михновец диспетчер. Весь производственный процесс на виду, под зорким оком. Контроль строгий. Координирует работу сотрудников, оперативно решает вопросы. Всегда на связи.
Тамара Михновец, диспетчер сельхозпредприятия «Бобровичи»:
Тут программы стоят разные. И навигация стоит на нашем компьютере. Тоже следим за техникой: где она работает, сколько гектаров сделала. Это экономия топлива, экономия времени и, наверное, экономия времени специалистов. Чтобы узнать, сколько гектаров сделал человек, ему не надо ехать в поле. Он может сесть, посчитать и записать.
Подробности в видеоматериале.