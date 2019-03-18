Школу танцев на колясках открыли в Минске: ищут волонтёров

На днях в столице состоялась церемония награждения победительниц 11-го республиканского конкурса «Женщина года-2018». Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель международной благотворительной организации «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» – Вероника Сердюк и председатель правления Минской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов» – Анна Горчакова. Расскажите нам про вашу номинацию. Анна Горчакова, председатель правления Минской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов»:

Всё дело в том, что я являюсь председателем правления Минской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов», в этом же обществе инвалидов открылась школа танцев на колясках, где может танцевать всякий желающий молодой человек, девушка с опорно-двигательным аппаратом с любой фактически сложностью заболевания.

Мы танцуем уже почти 5 лет. За это время второй состав, у девчат, у которых сильные нарушения, выиграли все фестивали, в которых участвовали. В первом составе наши девчата вышли на международный уровень и берут медали на Кубках мира.

Каких успехов вам удалось достичь на сегодняшний момент? Анна Горчакова:

В моей личной копилке, я продолжаю заниматься спортивными танцами на колясках, почти 60 медалей международного уровня.

Нужна ли какая-то помощь вашей организации? Анна Горчакова, председатель правления Минской областной организации «Белорусское общество инвалидов»:

Очень нужны волонтёры, которые помогали бы и в моей основной работе в Минской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов», и для ребят в танцах на колясках, когда мы едем на концерты, когда нам нужно грузиться колясками, костюмами, когда мы такой весёлой компанией отправляемся выступать, вот здесь нужны ещё руки. Мне на коляске это тяжелее сделать.