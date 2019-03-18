Прямой эфир

Школу танцев на колясках открыли в Минске: ищут волонтёров

18 марта 2019 09:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На днях в столице состоялась церемония награждения победительниц 11-го республиканского конкурса «Женщина года-2018».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель международной благотворительной организации «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» – Вероника Сердюк и председатель правления Минской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов» – Анна Горчакова.

Расскажите нам про вашу номинацию.

Анна Горчакова, председатель правления Минской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов»:
Всё дело в том, что я являюсь председателем правления Минской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов», в этом же обществе инвалидов открылась школа танцев на колясках, где может танцевать всякий желающий молодой человек, девушка с опорно-двигательным аппаратом с любой фактически сложностью заболевания. 

Школу танцев на колясках открыли в Минске: ищут волонтёров-1

Мы танцуем уже почти 5 лет. За это время второй состав, у девчат, у которых сильные нарушения, выиграли все фестивали, в которых участвовали. В первом составе наши девчата вышли на международный уровень и берут медали на Кубках мира.

Школу танцев на колясках открыли в Минске: ищут волонтёров-4

Каких успехов вам удалось достичь на сегодняшний момент?

Анна Горчакова:
В моей личной копилке, я продолжаю заниматься спортивными танцами на колясках, почти 60 медалей международного уровня.

Школу танцев на колясках открыли в Минске: ищут волонтёров-7

Нужна ли какая-то помощь вашей организации?

Анна Горчакова, председатель правления Минской областной организации «Белорусское общество инвалидов»:
Очень нужны волонтёры, которые помогали бы и в моей основной работе в Минской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов», и для ребят в танцах на колясках, когда мы едем на концерты, когда нам нужно грузиться колясками, костюмами, когда мы такой весёлой компанией отправляемся выступать, вот здесь нужны ещё руки. Мне на коляске это тяжелее сделать.

Школу танцев на колясках открыли в Минске: ищут волонтёров-10

Куда нужно идти помогать? Где вы находитесь?

Анна Горчакова:
Идти в «Белорусское общество инвалидов», которое находится на Калинина, 7, кабинет у меня 7. Или на Воронянского, 50, кому ближе, там у нас проходят тренировки.

«Мы не те люди, которых нужно просто жалеть». Как в Беларуси относятся к инвалидам

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Анна Горчакова # Фотофакт # Танцы

Другие новости рубрики

Все новости
«Тело голосует за ребёнка, а мозг голосует против». Как и кому помогают в организации «Матуля»
18 марта 2019 09:49

«Тело голосует за ребёнка, а мозг голосует против». Как и кому помогают в организации «Матуля»

Срок службы в армии войдёт в стаж, а уклонистов не возьмут на госслужбу?
18 марта 2019 08:23

Срок службы в армии войдёт в стаж, а уклонистов не возьмут на госслужбу?

К 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков объявлен фотоконкурс «Беларусь помнит»
18 марта 2019 07:07

К 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков объявлен фотоконкурс «Беларусь помнит»