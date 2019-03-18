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«Мы не те люди, которых нужно просто жалеть». Как в Беларуси относятся к инвалидам

18 марта 2019 10:09
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Есть ли изменения в Минске для инвалидов, становится ли комфортнее людям на колясках, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» у председателя правления Минской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов».

Анна Горчакова, председатель правления Минской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов»:
Безусловно, я вижу изменения. Я родилась с инвалидностью, поэтому я много лет в этой проблеме, становится лучше. Ещё лучше становится отношение людей. Они всё больше понимают, что мы не те люди, которых нужно просто жалеть, а что мы тоже можем наравне участвовать в общественной жизни, работать, учиться, заниматься спортом. Люди об этом знают и разговаривают с нам, в основном, наравне.

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# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Анна Горчакова # Фотофакт # общество

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