«Тело голосует за ребёнка, а мозг голосует против». Как и кому помогают в организации «Матуля»

На днях в столице состоялась церемония награждения победительниц 11-го республиканского конкурса «Женщина года-2018». Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель международной благотворительной организации «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» – Вероника Сердюк и председатель правления Минской областной организации ОО «Белорусское обществе инвалидов» – Анна Горчакова.

Расскажите про свою организацию «Матуля». Что делаете и кому помогаете? Вероника Сердюк, руководитель международной благотворительной организации «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:

«Матуля» организована в 2008 году, нам уже 11 лет. Вначале это была просто организация при православном приходе, мы помогали женщинам в кризисном материнстве. Потом у нас появился приют, где живут мамы с детками, беременные женщины. Потом совместно с Минздравом мы инициировали предабортное консультирование и оно было закреплено на государственном уровне.

Почему мамы живут с детьми? Им негде жить? Вероника Сердюк:

Да, иногда бывает так, что женщина – беженка в своей семье. Она не имеет прав и вот её беременность стала каким-то переломным моментом, она оказалась на улице.