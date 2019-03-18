«Тело голосует за ребёнка, а мозг голосует против». Как и кому помогают в организации «Матуля»
На днях в столице состоялась церемония награждения победительниц 11-го республиканского конкурса «Женщина года-2018».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель международной благотворительной организации «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» – Вероника Сердюк и председатель правления Минской областной организации ОО «Белорусское обществе инвалидов» – Анна Горчакова.
Расскажите про свою организацию «Матуля». Что делаете и кому помогаете?
Вероника Сердюк, руководитель международной благотворительной организации «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:
«Матуля» организована в 2008 году, нам уже 11 лет. Вначале это была просто организация при православном приходе, мы помогали женщинам в кризисном материнстве. Потом у нас появился приют, где живут мамы с детками, беременные женщины. Потом совместно с Минздравом мы инициировали предабортное консультирование и оно было закреплено на государственном уровне.
Почему мамы живут с детьми? Им негде жить?
Вероника Сердюк:
Да, иногда бывает так, что женщина – беженка в своей семье. Она не имеет прав и вот её беременность стала каким-то переломным моментом, она оказалась на улице.
Как они о вас узнают?
Вероника Сердюк:
В роддоме все врачи знают о нашем центре и к нам посылают женщин не только с такой проблемой, но и с любым кризисным состоянием. У нас работают профессиональные психологи, которые как коучи, помогают женщине остановиться на 40 минут (обычно столько длится консультация) и посмотреть на жизненные ситуации, что же так складывается, что тело голосует за ребёнка, а мозг голосует против. Возможно, можно что-то сделать. В 10% случаев находятся ресурсы, возможности, когда женщина сохраняет ребёнка. Каждый десятый ребёнок именно в этом консультировании сохраняется.