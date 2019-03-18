К 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков объявлен фотоконкурс «Беларусь помнит»

А 17 марта в музее Великой Отечественной войны для ребят организовали мастер-класс, где военные журналисты информагентства «ВАЯР» раскрыли секреты профессии.

Полина Самуль: Я узнала, как снимать репортажную съемку – например, при каком свете. Как делать фотошоп.

Андрей Соболевский, начальник военного информационного агентства «Ваяр»:

Победить в конкурсе может не только тот, у кого есть дорогая или не очень дорогая камера. Снимок может быть сделан с любого носителя: с мобильного телефона, с планшета. Главное, чтобы он отражал тематику, потому что 75-летие освобождения – это святая дата для каждой белорусской семьи.

После мастер-классов всех участников ждала экскурсия по музею.