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К 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков объявлен фотоконкурс «Беларусь помнит»

18 марта 2019 07:07
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Новости Беларуси. Военная летопись глазами детей. Юные фотокорреспонденты смогут принять участие в национальном конкурсе «Беларусь помнит», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формат не предполагает каких-либо жестких правил. Организаторы предоставили полную свободу начинающим фотожурналистам. Единственное требование – творчески подойти к теме 75-летия освобождения Беларуси.

К 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков объявлен фотоконкурс «Беларусь помнит»-1

А 17 марта в музее Великой Отечественной войны для ребят организовали мастер-класс, где военные журналисты информагентства «ВАЯР» раскрыли секреты профессии.

К 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков объявлен фотоконкурс «Беларусь помнит»-4

Полина Самуль:
Я узнала, как снимать репортажную съемку – например, при каком свете. Как делать фотошоп.

К 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков объявлен фотоконкурс «Беларусь помнит»-7

Андрей Соболевский, начальник военного информационного агентства «Ваяр»:
Победить в конкурсе может не только тот, у кого есть дорогая или не очень дорогая камера. Снимок может быть сделан с любого носителя: с мобильного телефона, с планшета. Главное, чтобы он отражал тематику, потому что 75-летие освобождения – это святая дата для каждой белорусской семьи.

После мастер-классов всех участников ждала экскурсия по музею.

# Конкурс # общество # Андрей Соболевский # Полина Самуль # Фотофакт

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