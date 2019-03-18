Срок службы в армии войдёт в стаж, а уклонистов не возьмут на госслужбу?

За последние десять лет в Беларуси число призывников на срочную службу снизилось вдвое. Добавить энтузиазма будущим защитникам родины планируют при помощи ряда инициатив. Денис Федоров, заместитель начальника управления информации ГУИР Министерства обороны Республики Беларусь:

Наиболее значимые из этих мер – это включение периода срочной военной службы в минимальный страховой стаж. Льготы при поступлении в учреждение образования, в части предоставления первоочередного права на получение жилья в общежитии, также право на обучение за счёт средств республиканского бюджета на подготовительных отделениях для поступления в учреждения образования.

Для военослужащих специального назначения войсковой части 3214, день начинается в шесть утра с команды подъём. В этой, поистине, кузнице кадров внутренних войск, у молодых парней есть уникальный шанс не только обрести серьёзные практические навыки, но и понять раз и навсегда: срочная служба – не только конституционный долг, но и привилегия для каждого мужчины. Денис Ложанский, командир 2-го батальона специального назначения войсковой части 3214, капитан:

Здесь ничего страшного в срочной службе нет, мы два раза в год принимаем новое пополнение. Стараемся создать все необходимые комфортные условия для прохождения службы для того, чтобы военнослужащие, выполнив те или иные определённые боевые задачи, не думали о каких-то тяготах и лишениях службы, создаём им комфортную домашнюю обстановку.

Для капитана Дениса Ложанского армия началась в 2006 году. Ещё солдатом-срочником молодой человек решил построить в этой области карьеру. Денис получил образование в Военной академии и его распределили в войсковую часть 3214, на должность командира батальона специального назначения. Проводя вот уже семь лет бок о бок с простыми солдатами, которым когда-то был и он сам, молодой человек точно знает: привилегии и преференции, которые в скором времени будут утверждены, юным бойцам просто необходимы.

Денис Ложанский:

Они не будут носить какой-то принудительный характер. Эти меры будут направлены исключительно на стимулирование, заинтересованность и непосредственно осознанность в том, что необходимо защищать конституционный долг. Эти преференции создадут перспективы в дальнейшем, после срочной службы. Ряд тех мер, которые могут быть приняты, я думаю, они будут положительно влиять на общий фон призывной кампании и общий фон службы и престижа Вооружённых Сил Республики Беларусь.

Алексей Говейно на гражданке работал в филиале Жодинской ТЭЦ инженером производственно-технического отдела. Прохождение срочной службы молодой человек расценил, как уникальную возможность обрести лидерские навыки и умение работать в команде. До дембеля ещё восемь месяцев. После армии Алексей планирует и дальше продвигаться по карьерной лестнице. При получении второго высшего образования предложенные государством бонусы ему придутся куда кстати.

Антон Просолович окончил Борисовский политехнический колледж и получил специальность техник-электромеханик. После окончания годичной службы молодой человек лелеет мечту поступить в столичный БГУФК. Парень – выходец из сельской местности и в будущем ему будут положены определённые льготы. Антон Просолович, стрелок 3-го отделения 1-го взвода 4-й роты специального назначения войсковой части 3214, рядовой:

В первую очередь, будет предоставляться общежитие, во вторую очередь – стипендия. Это тоже огромный плюс.

Сержант Александр Александров и ефрейтор Сергей Шапневский проходят службу в 120-ой отдельной гвардейской механизированной бригаде. У Сергея за плечами аж два высших образования. Сержант Александров после дембеля ещё только планирует поступать в ВУЗ. Молодые люди с нетерпением ждут утверждения директивы, но в один голос твердят: в армии они не столько ради личных бонусов. Главное – получить неоценимый опыт и стать настоящим мужчиной и защитником для своей страны.

Александр Александров, сержант 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Армия – это то место, где в тебе появляется стержень, на который могут опереться твои близкие и родные. Ты грудью стоишь за них. Они у тебя за спиной и ты их защищаешь.

Сергей Шапневский, ефрейтор 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Армия – это, всё-таки, коллектив, в первую очередь. Тут достаточно всё сложно. Коллектив можно назвать ещё армией братства. Все друг за друга, помогают, поддерживают и стараются помочь, если кто-то что-то не может сделать, ему приходят на выручку несколько человек сразу.