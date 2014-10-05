Школьные учебники: зачем в программу включена «Война и мир» и почему убрали Быкова?

Новости Беларуси. Встреча Президента с лучшими педагогами страны не только дань традиции и повод поговорить о проблемах, а их в сфере образования предостаточно. Начиная с содержания учебных программ (например, вопрос нужна ли старшеклассникам «Война и мир» - уже риторический), заканчивая откровенной школьной бюрократией – порой учителя вынуждены писать горы никому не нужных бумаг, просто потому что «так надо».

Но нужно понимать, что продукт, который сходит с конвейера этой отрасли, уж слишком специфический. И брак здесь может аукнуться даже страшно предположить где и чем. Не случайно и особое внимание Президента именно к этой сфере.

На неделе Александр Лукашенко не единожды раскритиковал работу чиновников от образования и потребовал объективно разобраться в проблемах. А корреспондент программы «Неделя» на СТВ решил полистать школьные учебники, поговорить с теми, кто их пишет и кто читает, а заодно найти в цепочке школьных проблем слабые, лишние и, напротив, недостающие звенья.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Когда и что читать сейчас за детей решает школьная программа. Которая на деле для многих ребят становится программой максимум. Сами вспомните, кто из вас до конца дочитал «Войну и мир» в школе? С другой стороны, современному белорусу стыдно не знать, кто такие Дед Талаш и Сымон Музыка. Так какую книгу и когда стоит взять в руки? Над этим надо задуматься...

С вопросом: «Чему сегодня учат в школе?» - мы отправились совсем не на урок, а в Национальный институт образования. Здесь и занимаются разработкой программ. Небольшое здание в центре Минска. Объявление на входе подсказывает, что мы по адресу.

Распространителям книг тут действительно делать нечего. Наоборот, можно получить пару учебников. Внутри полным ходом творческий процесс. А у нас в кармане «флешка» с сюрпризом: мнением учителей по поводу школьных программ.

Ирина Виниченко, учитель русского языка и литературы средней школы №73 Минска:

Проблематика все сложнее, а часов все меньше и меньше.

Чем старше школьник, тем больше он должен читать — подход, с которым трудно спорить, но реализовать его с каждым годом становится сложнее. Ирина Николаевна своими глазами видит, что дети берутся за книги все реже. И все прелести «Золотого века» русской литературы умещаются в отведенное количество часов уж в очень сокращенном виде. А ведь там, в десятом классе, та самая многостраничная классика под названием «Война и мир».

Ирина Виниченко, учитель русского языка и литературы средней школы №73 Минска:

Что касается «Войны и мира», то это не единственное произведение, которое читают очень мало. И нет реальной возможности изучить его глубоко. Поэтому, может быть, действительно стоит в общеобразовательных классах оставить другие произведения того же автора, где мы можем изучить его стиль и особенности, а «Войну и мир» изучать в классах филологического профиля.

Анна Волочка, заведующая лабораторией гуманитарного образования Национального института образования:

Прагучала вельмі цікавая думка, да якой мы таксама прыйшлі, што неабходна вынесці творы, вялікія па аб’ёме, у профільнае навучанне філалагічнага напрамку, для павышанага ўзроўню.

Девятиклассникам потирать руки не советуем: изменение школьной программы уж очень тонкий процесс. В нем принимают участие рабочие группы, утвержденные Министерством образования. В составе — ученые этого института, академии наук, преподаватели вузов, методисты, учителя. То, что складывалось годами и имеет свой знак качества сдвинуть с места не так просто.

Это тоже школьная программа от которой сложно оторвать взгляд. А это — автор учебников по физике с шестого по десятый классы. Раиса Артемовна с высоты своего почти полувекового педагогического стажа рассказала, как составить учебник, чтобы все было «по науке». Здесь работает принцип «от простого к сложному», а значит — отвесам и системам блоков место в седьмом классе.

Раиса Исаченкова, ведущий научный сотрудник лаборатории математического и естественнонаучного образования национального института образования:

(А почему это надо знать именно в 7 классе?) Потому что по степени доступности, это материал 7 класса. И логично, потому что здесь проходится тема работа, мощность.

Физика теряет популярность — тоже проблема. И это задача учителя: объяснить, что мы живем в стране, где много наукоемких производств, переработки. Да и вузы в основном технические. А это — будущее школьников. Вот и переживает Раиса Артемовна за свою науку о жизни.

Методы и принципы работы в школе — важнейший вопрос. Его каждый год поднимают на самом высоком уровне. Традиционно в канун дня учителя с лучшими преподавателями страны встречается президент. Здесь, за круглым столом, можно не только обозначить острые проблемы, но и оперативно их решить.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В адрес системы образования звучит немало нареканий, притом справедливых. Вы знаете, что по моему поручению одна комиссия закончила работать, и я категорически не удовлетворен тем, как проходила эта работа (особенно на последней стадии), и вмешательством отдельных чиновников в ее работу. Сейчас разбираются правоохранительные органы. Оценку получат все, кто пытался влиять на результат этой комиссии. Но тем не менее мне пришлось назначить повторную группу специалистов, которые изучат все проблемы, которые сегодня существуют в школе: от жалоб учителей на непомерные нагрузки (разные сочинения, которые никому не нужны, информации, отчеты) до жалоб учеников. Неоспоримый факт, что только совместными усилиями родителей и учителей мы сможем подготовить наших детей к самостоятельной жизни. И то, что в последнее время все больше и больше мы начинаем констатировать факт негативного в нашем обществе, связано с огромным браком, вашим и моим. То, что у нас заложников захватывают, то, что у нас курят, пьют, более того, употребляют наркотики – это большой минус вам и мне как представителю власти. Мы с этим должны разобраться.

Отдельный разговор на тему гуманитарных дисциплин. Их роль в белорусском обществе все актуальнее. Главный акцент — незыблемость исторических истин. Это важнейшая информация для подрастающего поколения.

Александр Лукашенко:

Гуманитарные дисциплины не должны подстраивать под кого-то. Это должно быть объективно и честно — как было, так надо и подавать. Чтобы учитель сказал, что, да, период Великой Отечественной войны подается так, как должен подаваться - объективно. Посмотрите в белорусской литературе, какие произведения изучаем. Мы повыбрасывали действительно классику, где чему-то можно было научиться, особенно в старших классах, а повключали в угоду каким-то там течениям, группам то, чего там быть не должно. Даже, извините меня писатели, которые не всегда радеют и болеют за эту Беларусь. Что скажешь?! Василь Быков не был моим сторонником, но у него есть классные произведения, которые должны знать в школе. Я всегда занимал такую позицию. Мне говорят: «Да Быков предатель, съехал из страны!». Это его право - съехал и съехал. Вы, наверное, заметили, я об этом уже говорил, когда у меня начинали спрашивать: почему вы с интеллигенцией творческой не обнимаетесь, считай, не общаетесь, не привлекаете, не перетягиваете на свою сторону, читай не доплачиваете, как все власти делают или делали до меня. Я сказал: нет, это унижение интеллигенции. И я никогда, пока буду Президентом, не стану их заставлять восхвалять меня и мой период руководства. Это после меня они пусть оценят. В угоду мне. Пора прекратить это и дать возможность интеллигенции жить, думать и работать так, как он хотят. И никакой здесь диктатуры нет. Да, я высказываю свою точку зрения, у нас есть определенная государственная позиция, да, мы приветствуем, если ее люди поддерживают. Говорим им: спасибо. Благодарим. Но если у интеллигента - художника, писателя - есть своя точка зрения и позиция - пожалуйста, говори.

Василь Быков, Янка, Мавр, Иван Шамякин, Колос и Купала: в этих кабинетах на особом счету. Урок литературы автоматически превращается в разговор и о культуре, и об истории. Связать классику и современность — метод, проверенный временем. Сегодня на партах книжки Василя Быкова. А еще ребята принесли свои рассказы и награды, которыми может гордиться каждая семья.

В белорусской литературе тоже хватает и сложных произведений, и материалов, которые «не по вкусу» детям. Но это не значит, что их надо убирать за рамки программы. Лучше придумать, как подать такой материал.

Елена Купич, учитель белорусского языка и литературы гимназии №4 Минска:

Не вызывае цікавасці ў дзяцей вывучэнне паэзія. Для іх чамусць бліжэй празаічныя творы. «Зацюканы апостал» Макаенка, п’еса таксама даволі цяжкая для ўспрымання. Драматургія ўвогуле складаны момант. Я лічу, што вывучэнне драматургіі ў школе павінна адбывацца не на ўроках, а ў тэатры.

Эта - белорусскоязычная гимназия, одна из пяти в столице, где все предметы ведутся на «мове». А еще — с эстетическим уклоном. При желании, научат скрипке, цимбалам, песням и танцам. С первого и до последнего класса ребенок в особой атмосфере. Которая, по мнению директора, здорово помогает усвоить знания. Стопроцентное поступление в вуз в течении последних десяти лет — результат, которым мало кто может похвастаться.

Юрий Бондаренко, директор гимназии №4 Минска:

Калі гэта ўсё адбываецца ў родным беларускамоўным асяроддзі, то гэта геннасць беларуская прачынаецца хутчэй, я на хутчэй развіваецца. І чалавек проста хутчэй становіцца чалавекам, маленькім, але ўжо чалавекам.

Чешский, французский, польский и английский. Кабинеты по иностранному языку — полный интернационал. Но основная сложность — в белорусском. Во-первых, мало преподавателей, которые могут вести уроки и на «мове», и на уровне. А еще не все родители готовы отдать свое чадо в такую гимназию после четвертого класса. Боятся, что не потянет, не перестроится после начальной школы.

Юрий Бондаренко, директор гимназии №4 Минска:

Дзіцёнак можа гэтага не разумее, ён больш беларускамоўны ці рускамоўны чалавек, а бацька гэта разумее. псіхалагічна ён думае, што вучань не справіцца. а калі б усё ж такі ў пачатковай школе трошкі было больш беларускай мовы (а трошкі - эта пароўну), тады, я думаю, гэта праблема была б не такой атуальнай.

Выбор остается за родителями. Возможность учиться есть на любом языке. И все-таки кажется, что один — это хорошо, а два — лучше. И даже если ты директор белорусскоязычной гимназии, это не значит, что ты не можешь говорить по-русски.

Юрий Бондаренко, директор гимназии №4 Минска:

Это министерство должно посмотреть. Я в этом не вижу здесь вопросов. Главное, не перегрузить ребенка. А то сейчас больше даже в английский ударились. А белорусского языка, его как бы и нет. Я имею в виду в русскоязычных школах, гимназиях.

Школьная программа — скорее руководство к действию. Подход учителя может и должен быть творческим. Не заставить, а заинтересовать — задача номер один. А еще не стоит забывать, что «Войну и мир» можно найти не только в школьной, но и в домашней библиотеке.