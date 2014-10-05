5 октября в Беларуси отмечают День учителя

Новости Беларуси. 5 октября им дарят цветы и говорят слова благодарности. Белорусские учителя отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой традиции уже почти полсотни лет. В нашей стране только в общеобразовательных школах преподают более 100 тысяч учителей. А всего в сфере образования трудится свыше 600 тысяч специалистов.

В этот день принято говорить о достижениях, а белорусская школа всегда была на высоте. На Международных олимпиадах наши ребята традиционно занимают призовые места. Огромное внимание в нашей стране уделяется подготовке будущих педагогов. И как результат — сильные и талантливые кадры.

Так, в этом году лучшим учителем стал самый молодой в истории конкурса педагог из Молодечно. Стаж работы у Виктора Жука всего три года, однако это не помешало ему получить хрустального журавля.

К слову, в преддверии праздника лучших работников сферы образования чествовали по всей стране. Только в столице собралось свыше 500 наставников.

Педагогов с профессиональным праздником поздравил президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Весь жизненный путь учителя пронизан светом доброты и сознанием морального долга перед обществом. Вместе с родителями он несет ответственность за подрастающее поколение, передает молодежи не только необходимые знания, но и нравственные, духовные и интеллектуальные ценности.