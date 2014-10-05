В краеведческом музее Речицы появилась уменьшенная копия местного замка 14 века

Новости Беларуси. В Речице воссоздали древний замок. Уменьшенная копия крепости 14 века, построенная ещё при Великом князе литовском Витовте, появилась в местном краеведческом музее. В годы постройки укрепление вместе с десятком деревянных замков составляли единую линию обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Этот уникальный макет, весом в полторы тонны, создавался на протяжении полугода всего одним мастером и только из натуральных материалов, которые использовались и при строительстве реального замка. Решётки здесь кованные, а деревянные стены оштукатурены глиной, что придаёт сооружению вид каменного.

В действительности на старинных картах Речицкий замок иногда обозначен как каменный, хотя реально был построен из сосновых брёвен. Однако это нисколько не умаляло его значимости в деле обороны страны.

Наталья Сернова, научный сотрудник Речицкого краеведческого музея:

Речицкий замок, как утверждает сохранившаяся версия, был построен во время правления князя Витовта, и просуществовал до конца 17столетия. Замок имел значение крепости. Речица располагалась на берегу Днепра, входила в число 6 городов пограничной обороны на Днепре.

Замок в миниатюре создан по рисунку голландца Ван-Авраама Вестервельда, который в 1649 году зафиксировал встречу литовского гетмана Януша Радзивилла с казацким послом Силуяном Мужиловским. Казаки сожгли замок спустя пять лет после этой встречи, в самом начале русско-полькой войны.

Известный речицкий художник Евгений Шетихин — автор и создатель макета — говорит о том, что мысленно ему самому пришлось пережить все перипетии далёкого 17 века. Оборона замка снилась ночами.

Евгений Шетихин, художник, автор макета:

Сделать эту военную реконструкцию настолько точно с маленького рисунка, который нам достался через века... И ты понимаешь, что здесь умирали люди, женщины рожали здесь детей во время блокады. Я делаю то, что уже сделали до меня мои далеки предки - плотники, воины - мужчины в те времена. Построить такое сооружение было так сложно без современного инструмента, все это воссоздать.

Уникальный макет создавался при активной поддержке местных властей. Теперь жители Речицы надеются, что так же активно будет поддержана идея воссоздания замка на историческом месте в реальную величину.

Кстати, оборонительные рвы, как и четыреста лет назад, сегодня надёжно защищают подступы к замковой горе.