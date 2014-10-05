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Солигорская гимназия №1: педагоги и ученики лидера системы образования Беларуси

05 октября 2014 15:32
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Новости Беларуси. Они жертвуют свои сердца ученикам и открывают путь в мир знаний. 5 числа многотысячная армия педагогов отмечает профессиональный праздник. Об учителях с большой буквы, которым вправе гордиться вся страна, этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ!

Солигорская гимназия №1 - лидер системы образования Беларуси: выпускники входят в десятку лучших по результатам централизованного тестирования.

Признанием заслуг педагогов и учеников стало занесение гимназии на Республиканскую доску почета.  

В этом году гимназия отмечает 25-летие. Впрочем, история учреждения началась еще раньше...

# общество # Образование в Беларуси

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